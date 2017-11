Andrea Pirlo s-a retras oficial din cariera de fotbalist » Italianul a disputat ultima partidă pentru New York City

Articol de Alexandru Stănilă JURNALISPORT Luni, 06 Noiembrie

Andrea Pirlo, în vârstă de 38 de ani, a evoluat în ultima sa partidă la New York City, contra celor de la Columbus Crew, scor 2-0, italianul anunţând că este şi ultimul meci din cariera de fotbalist.

Campionul mondial cu Italia în 2006 a evoluat pentru Brescia, Inter, Reggina, AC Milan şi Juventus înainte să facă pasul în MLS. Într-un mesaj postat pe reţelele de socializare, Pirlo a ţinut să le mulţumească tuturor persoanelor care au fost alături de el de-a lungul carierei de peste 20 de ani.

"Ultimul meci în MLS. Odată cu finalul meu la New York FC, aş vrea să spun câteva cuvinte. Doresc să le mulţumesc tuturor pentru bunătatea şi susţinerea arătată în acest oraş minunat. Mulţumesc suporterilor senzaţionali, staff-ului tehnic, tuturor din culise şi coechiperilor. Nu doar aventura în New York a ajuns la final, ci şi cariera mea de fotbalist. De aceea vreau să profit de această oportunitate şi să mulţumesc familiei şi copiilor mei pentru susţinere şi dragostea oferită, tuturor echipelor pentru care am avut onoarea să joc, fiecărui coechipier cu care am avut plăcerea să evoluez, tuturor oamenilor care au contribuit la cariera mea incredibilă şi nu în ultimul rând, tuturor fanilor din lume care au fost alături de mine mereu. Îmi veţi rămâne întotdeauna în inimă", a fost mesajul "arhitectului".

400 de partidea strâns Pirlo la AC Milan, în perioada 2001-2011, timp în care a obţinut două trofee Champions League, două Supercupe ale Europei, Campionatul Mondial al Cluburilor, două titluri în Serie A, Cupa şi Supercupa Italiei.

La Juventus a sosit la vârsta de 32 de ani, având un rol crucial în ascensiunea bianconerilor. Alături de "Bătrâna Doamnă", Pirlo a câştigat de 4 ori titlul în Serie A, Cupa Italiei şi două Supercupe.

116 prezenţea acumulat mijlocaşul în naţionala Italiei, pentru care a reuşit şi 13 goluri

Cea mai importantă performanţă cu squadra azzurra a fost câştigarea Campionatul Mondial din 2006, unde Pirlo a evoluat în toate partidele, trecându-şi în cont un gol şi trei pase decisive.

sursa: bbc.com