De la campioni la campion! Ibrahimovici, asediat cu mesaje de susținere de la Ronaldo, Ronaldinho și rivalii din Premier League

Articol de Raymond Füstös JURNALISPORT Marti, 25 Aprilie, 16:21

Accidentat în meciul retur cu Anderlecht din "sferturile" Europa League, scor 2-1, Ibrahimovici va fi indisponibil până la finalul sezonului.

Suedezul este încurajat cu mii de mesaje de la fani, dar și de la alți mari fotbaliști, precum Ronaldo sau Ronaldinho.

Zlatan a postat un mesaj pe Twitter în care le mulțumește fanilor pentru susținere și le promite că va reveni mult mai puternic, oferind indicii că retragerea este încă departe.

Brazilianul Ronaldo, 40 de ani, al cărui carieră a fost măcinată de accidentări, a fost primul care l-a încurajat pe Ibrahimovici, mare fan al celui supranumit Il Fenomeno.

"Ibra, îți transmit gândul meu bun ca să ai o recuperare ușoară și să revii și mai puternic, așa cum îți dorești. Forța stă în dorința noastră de a reveni. Ai întreg sprijinul meu, admirația mea și respectul pentru spiritul de luptător cu care înfrunți această accidentare!", a scris dublul campion mondial, postând o fotografie în care îi strânge mâna lui Zlatan.

"Camaradul meu, Ibra, îți doresc toată puterea în acest moment dificil! Îți țin pumnii și sper să te revăd în curând pe teren, bucurându-ne cu jocul tău!", a scris Ronaldinho.

Nici rivalii din Premier League nu au întârziat să-și arate susținerea față de golgheterul lui United din acest sezon. Michy Batshuayi și Kurt Zouma de la Chelsea îl încurajează pe Ibrahimovici, francezul având o accidentare similară anul trecut:

"Nu contează rivalitatea în acest moment. Îi doresc o recuperare grabnică. Cunoscându-l pe individ, ar trebui să fie o joacă de copii", a postat pe Twitter Batshuayi.

Get well soon @Ibra_official i know the feeling you have now as you know it happened the same to me but you're strong !!!