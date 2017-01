Erou la 44 de ani » Portarul Essam El-Hadary a devenit marți cel mai în vârstă fotbalist de la Cupa Africii, evitând eșecul Egiptului, revenit la CAN după 7 ani

Articol de — Theodor Jumătate Joi, 19 Ianuarie

Essam El-Hadary a împlinit duminică 44 de ani, dar marți, când Egiptul se întorcea la Cupa Africii după 7 ani, nu a fost titular.

Unicul portar cu 4 trofee la Cupa Africii era căpitan-nejucător. Titular a fost Shenawi. Numai că, în minutul 25, acesta s-a accidentat. Și selecționerul Cuper l-a chemat pe el.

Înainte să pășească pe gazon, un coechipier a venit la marginea terenului pentru a-i aduce banderola. "Faraonul" devenea în acel moment veteranul competiției, depășind recordul de vârstă al unui alt egiptean fantastic, Hossam Hassan, 39 de ani.

Plonjon riscant la picioarele lui Marega

Și "bătrânelul" le-a arătat tinerilor colegi că și-a păstrat și curajul, și reflexele, marile sale calități. În ultimele minute ale meciului, și-a salvat de două ori echipa din situații critice în fața malienilor. Prima oară, când a plonjat riscant la picioarele lui Marega (scăpat singur spre poartă), "furându-i" mingea. Apoi, a boxat de două ori la rând într-un moment în care rivalii erau toți în careul egiptean. La sfârșit, toți voiau să-l îmbrățișeze, și colegii, și adversarii.

148 de selecțiiare Essam El-Hadary la echipa națională

20 de meciuri la rând fără eșec are Egiptul la CAN (15 victorii, 5 egaluri)

"Zidane al Africii" considerat "terorist"

Mohamed Aboutrika, 38 de ani, a fost unul dintre cei mai valoroși fotbaliști ai Egiptului. Comparat cu Zidane, playmakerul lui Al Ahly (are 7 titluri și 5 Ligi ale Campionilor Africii câștigate) a jucat de 100 de ori la "națională" între 2001 și 2013, marcând 38 de goluri și având o dublă victorie la CAN (2006, 2008). Aboutrika, retras în 2013, e acum persona non grata în propria țară. Un tribunal din Cairo l-a trecut pe listă neagră a "teroriștilor". Autoritățile egiptene îl suspectează că ar fi finanțat Frăția Musulmană, scoasă în afara legii ca "organizație teroristă".

"Au trădat Camerunul"

La 64 de ani, Roger Milla rămâne o voce puternică în fotbalul camerunez. Cel mai periculos "leu neîmblânzit" la CM 1990, fostul atacant (28 de goluri și 102 selecții) îi acuză pe internaționalii care au refuzat să vină la Cupa Africii. Șapte jucători au ignorat convocarea, printre ei Matip (Liverpool) și Choupo-Moting (Schalke). "Au trădat Camerunul. Ei toți trebuie să înțeleagă că nu poți să-ți șantajezi țara. Niciodată! Dacă au preferat să stea la cluburi, atunci să rămână acolo. Camerunul are de unde alege", a declarat Milla.