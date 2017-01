GALERIE FOTO Momente emoționante în Brazilia! Primul meci pentru Chapecoense după accidentul aviatic! Supraviețuitorii au primit trofeul Copei Sudamericana

Duminica, 22 Ianuarie, 09:37

Cei trei jucători ai lui Chapecoense care au supraviețuit accidentului aviatic în care a fost implicată echipa lor au primit aseară trofeul Copei Sudamericana.

La ceremonia emoționantă au participat Neto, Alan Ruschel, Jackson Follman, dar și soțiile și copiii fotbaliștilor care și-au pierdut viața. Aceștia au primit și medaliile atribuite post-mortem.

Meciul dintre Chapecoense și Palmeiras s-a terminat la egalitate, scor 2-2. Veiga a deschis scorul în minutul 11 pentru Palmeiras, dar Grolli (14) și Amaral (47) au adus-o pe Chape în avantaj.

Carvalho a egalat pentru Palmeiras în minutul 78, însă acest lucru a contat mai puțin.

19 dintre fotbaliștii lui Chapecoense și antrenorul Caio Junior au decedat după ce avionul care îi ducea la Medellin s-a prăbușit pe 29 noiembrie.

Chapecoense mergea la Medellin pentru turul finalei Copei Sudamericana cu Atletico Nacional, formație care a acceptat să cedeze trofeul echipei braziliene. Chape va evolua în sezonul viitor de Copa Libertadores.

După accidentul aviatic au supraviețuit 6 oameni: trei fotbaliști, un jurnalist, însoțitoarea de bord și tehnicianul de zbor.

Historic moment as Douglas Grolli scores #Chapecoense's first goal since the plane crash, equalizing against Palmeiras. pic.twitter.com/Y8w4g15WHF