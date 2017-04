Ramos consideră că a primit "roșu" prea ușor, din cauza presiunilor puse pe arbitru » Pe cine dă vina pentru eliminarea din El Clasico

Articol de Cristian Toma JURNALISPORT Luni, 24 Aprilie, 20:12

Sergio Ramos consideră că eliminarea sa din meciul Real Madrid - FC Barcelona, în etapa a XXXII-a a campionatului spaniol se datorează presiunii puse pe conturile de socializare de fundașul catalanilor Gerard Pique.

În minutul 77, căpitanul Realului a primit cartonaș roșu direct pentru o intervenție foarte dură asupra lui Messi. Cu toate acestea, spaniolul a declarat după meci, că decizia arbitrului a fost prea aspră, insistând că nu a vrut să îl accidenteze pe "decarul" catalanilor.

"Cartonaș roșu era excesiv. În opinia mea, faultul era de cartonaș galben, nu de roșu. Am venit prea târziu, dar nu a existat niciun contact. Nu am avut niciodată intenția de a răni pe cineva", a declarat Ramos.

Fundașul Realului care imediat după eliminare a ieșit de pe teren a aplaudând ironic, susține că gestul său a fost către Pique și nu către arbitru cum s-a înțeles de către cei care au văzut partida. El consideră că la aceleași faze, Barcelona este judecată mai blând deoarece fundașul catalanilor pune presiune pe arbitru prin comentariile postate conturile sale de socializare.

"Nu am aplaudat arbitrul când am ieșit de pe teren. Vorbeam cu Pique, nu cu arbitrul. Ei [Barcelona] înțeleg diferit jocul și vorbesc întotdeauna despre arbitri. Noi nu vorbim despre acest lucru, nu este stilul nostru. Pique vorbește mereu despre ei. Nu am nicio problemă cu el, dar nu ne puteam imbrătisa după un meci ca acesta", a mai spus Ramos.

Surse: punditarena.com, marca.com, goal.com

