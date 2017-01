VIDEO Victorie cu iz de Champions League » Napoli câștigă pe San Siro cu AC Milan și se apropie la un punct de Juventus

Duminica, 22 Ianuarie, 10:09

Derby-ul etapei din Italia dintre AC Milan și Napoli s-a terminat cu victoria echipei oaspete, scor 2-1. Meciul de pe San Siro a început foarte prost pentru Milan, care după doar 9 minute era condusă cu 2-0.

Lorenzo Insigne (6) cu un șut spectaculos la colțul lung și Jose Callejon (9) cu o execuție printre picioarele lui Donnarumma au asigurat un avantaj important napoletanilor.

Oaspeții n-au mai atacat foarte mult, iar jocul a fost la discreția lui AC Milan, care n-a fost însă foarte periculoasă. În minutul 37, Juraj Kucka a profitat de o gafă din defensiva lui Napoli și a redus din diferență. A fost însă doar golul de onoare al gazdelor.

Acest rezultat o apropie pe Napoli la doar un punct de Juventus. Are 44 de puncte și e la egalitate cu AS Roma. Campioana Italiei are două meciuri mai puțin, în timp ce echipa di capitală are unul.

AC Milan are 37 de puncte, cu unul peste Inter și 4 sub ocupanta locului 4, Lazio. Este pe locul 5 și luptă pentru locurile de Europa League.