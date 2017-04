Ce a declarat Ronaldo după hattrickul magic din sfertul cu Bayern: "Am suferit în unele momente, dar am fost echipa mai bună"

Miercuri, 19 Aprilie, 00:35

Cristiano Ronaldo a avut o nouă reprezentație de gală în meciul cu Bayern, încheiat 4-2, reușind trei goluri, decisive pentru Real pentru calificarea în semifinale.

Portughezul a declarat imediat după finalul meciului că e fericit pentru calificarea obțunută de echipa sa și crede că Realul a fost echipa mai bună în "dubla" cu Bayern.

"Am jucat bine, dar și Bayern e o echipă extraordinară. Real e totuși Real. Am avut ceva ocazii când puteam marca, până la urmă am primit două goluri, dar a trebuit să suferim și sunt bucuros că ne-am îndeplinit obiectivul.

Trebuie să recunoaștem că Real a fost echipa mai bună. Nu este ușor să marchezi de cinci ori în fața lui Byaern, dar am marcat și am ajutat enorm echipa.

Ce mă interesează este să ajut echipa, pentru asta sunt fericit și pentru acest lucru muncesc.

Trebuie să luăm lucrurile pozitive, ne-am apărat bine, am jucat bine și am reușit să marcăm patru goluri.

Sunt foarte fericit și sper să o ținem în continuare pe același trend", a spus Ronaldo, la flash-interviul de după meciul cu Bayern.

Citește și: