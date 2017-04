FOTO Tenis la perete » Juventus a anihilat perfect strategia ofensivă a Barçei, care nu a putut repeta minunea cu PSG. MSN-ul a fost nervos, fără sclipiri și eficiență

valyomanyd • 20 Aprilie 2017, 00:31

Postat de andrei.33 pe 20 Aprilie 2017, 00:17

Nu am vazut doar eu, ci s-a dat pe toate posturile TV faza si fara exceptie s-a spus ca Lewandowski era in offside. Revezi faza, daca esti obiectiv si de buna credinta. Daca esti troll, te rog sa continui in aceeasi nota, ca nici nu pot cerre mai mult. Cu arbitraj fara greseli majore era terminat jocul in 90m si tot castig de cauza Real. Discutiile de faze ulterioare sunt inutile. Madridul era deja calificat. Si corect. Bayern a primit doua 11m dubioase rau de tot asa ca nu le plange de mila, ca nu e cazul.