Din nou pe minus » Bani mai puțini pentru sport: cât va primit MTS pentru anul 2017

bvd_magheru • 24 Ianuarie 2017, 09:16

Capitalism romanesc . In fotbal la privati e si mai rau ! In cuind se vor implini 30 de ani de nimic . Realul si Barcelona sunt cu 1000 de ani in ce privesc bugetele fatza de cele mai galonate echipe romanesti iar dinamo e deja istorie . A mai ramas neluca stelei care mai are ceva maruntis si atit.