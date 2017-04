Cu cine ar fi mai bine? CSM București își va afla azi, după tragerea la sorți de la Viena, adversara din semifinalele Final Four-ului de la Budapesta

Articol de — Marian Ursescu Marti, 18 Aprilie

CSM București, Gyor Audi ETO, Buducnost Podgorica și Vardar Skopje sunt echipele calificate în Final Four-ul de la Budapesta.

Este aceeași componență din ediția trecută, atunci când campioana României a câștigat trofeul, chiar la prima ei participare, după 29-26 în fața Gyorului. Gullden și compania au avut însă nevoie de aruncările de la 7 metri pentru a se impune.

"A fost cea mai frumoasă experiență și ne dorim să o repetăm. Chiar acum, când am jucat cu Ferencvaros, la Budapesta, am trecut pe lângă sala în care sezonul trecut am trăit ceva de vis, cele mai frumoase momente pentru un sportiv", a declarat căpitanul CSM-ului, Oana Manea.

Aurelia Brădeanu a marcat ultimul gol al finalei, veteranul campioanei României văzându-și visul cu ochii, acela de a câștiga Liga Campionilor, un trofeu major. "Anul trecut nimeni nu ne dădea nici o șansă. Acum, cu siguranță, toată lumea ne va lua în seamă și ne va trata altfel", a declarat Brădeanu.

"Să păstrăm Gyor pentru finală!"

În lotul CSM-ului, dorințele pentru tragerea la sorți de azi sunt împărțite. "Aș vrea Buducnost sau Vardar, să păstrăm Gyorul pentru finală", spune Iulia Curea. "Nu vreau Buducnost, e greu întotdeauna să joci împotriva echipei la care evoluează Cristina Neagu", adaugă Adrian Vasile, secundul lui Per Johansson. Tehnicianul suedez e în fața provocării carierei, la prima sa experiență în Liga Campionilor. "Am încredere în echipa mea. Nu contează care va fi adversarul. Dacă vrem să câștigăm trofeul, oricum avem nevoie de două victorii", a spus nordicul.

Semifinalistele Ligii Campionilor 2017

Gyor

câștigătoare în două rânduri a Ligii Campionilor, 2013 ți 2014. În alte două ocazii a pierdut finala

cea mai bogată echipă de club din handbalul feminin mondial: 4,5 milioane euro buget

are avantajul terenului propriu, an de an fiind susținută din tribune de peste 10.000 de fani

este antrenată de cinci sezoane de Ambros Martin, tehnicianul care anul trecut a preluat și naționala României

Vardar Skopje

participantă de fiecare dată în Final Four, nu a prins niciodată finala. Sezonul trecut a pierdut în semifinale în fața CSM-ului

susținută de miliardarul Samsonov, Vardar este acum antrenată de fosta mare internațională rusă Irina Dibirova, fostă Poltorațkaia

CSM București

a câștigat Liga Campionilor chiar la prima sa participare, în sezonul trecut

trei antrenori au fost pe bancă în actuala campanie. După Jakob Vestergaard și Aurelian Roșca, s-a ajuns acum la varianta Per Johansson, care va pleca și el după Final Four-ul de la Budapesta

Buducnost Podgorica

a treia echipă prezentă la Final Four care a câștigat trofeul Ligii Campionilor. Singura care nu a câștigat este Vardar

are cea mai puternică linie de 9 metri cu Neagu-K. Bulatovici și Knezevici, plus Jaukovici

antrenorul Dragan Adzici este cel mai vechi la echipă, de numele său se leagă toate succesele muntenegrencelor

Cifre Liga Campionilor

1 echipăa bifat toate cele 4 ediții de Final Four, dar nu a jucat niciodată finala: Vardar Skopje

2 echipes-au calificat la toate cele patru ediții ale Final Four: Vardar și Buducnost

3 antrenoriau schimbat CSM București și Vardar Skopje în actuala ediție a Ligii

4 meciuridin 104 în actuala ediție s-au terminat la egalitate: unul în grupă, 3 în Main Round

5 jucătoarecare vor fi prezente la Budapesta au fost golgeterii Ligii Campionilor: Isabelle Gullden (2016), Cristina Neagu (2015), Andreea Penezici (2015), Anita Gorbicz (2012 și 2014), Zsuzsanna Tomori (2013)

9 țăriau câștigat Liga Campionilor de-a lungul timpului. Cele mai multe Danemarca (6), Austria (4), Ungaria (3), Slovenia și Muntenegru (2), Macedonia, Rusia, Norvegia și România (1)

10 semifinale de Ligăa bifat în istorie Gyor, în ultimele 11 ediții

11 naționalitățidiferite se regăsesc între jucătoarele de la Vardar Skopje, 8 la CSM București, 7 la Buducnost și 6 la Gyor