Filmul bătăii generale dintre ultrașii dinamoviști și cei steliști, de azi, de la prânz + Cu ce "scor" s-a terminat încăierarea

catalynn2 • 04 Noiembrie 2017, 21:52

Ai dreptate! Uite elevii lui nea jjjijji nu vin la meci fara lectura, e obligatoriu ca imediat ce termina semințele din cornet sa citească si tiparul hârtiei din care era rulat :-))) Am auzit ca asta e si secretul succesului fcsb, cand citești Învățăturile marelui *** ortodox Gheorghe, scrise in vremuri de mare restriște in chilia de la Poarta Alba, Dumnezeu te ajuta!