Au fost trase la sorți grupele pentru Turneul Campionilor » Pe cine vor înfrunta Tecău și Rojer și cum au fost repartizați Federer și Nadal

Grupele de la Turneul Campionilor au fost stabilite astăzi, în urma tragerii la sorți care a avut loc la Londra. Competiția va avea loc în perioada 12-19 noiembrie pe O2 Arena. Competiția va fi în direct la TV Digi 2 și TV Telekom.

În proba de simplu, cele două grupe au fost denumite după legendarii Pete Sampras și Boris Becker, iar neamțul a fost cel care a efectuat și tragerea la sorți.

Grupa "Pete Sampras": Rafael Nadal (1 ATP), Dominic Thiem (4 ATP), Grigor Dimitrov (6 ATP), David Goffin (8 ATP)

Grupa "Boris Becker": Roger Federer (2 ATP), Alexander Zverev (3 ATP), Marin Cilic (5 ATP), Jack Sock (9 ATP)

Competiția va debuta cu meciurile din Grupa "Pete Sampras", duminică, 12 noiembrie.

Horia Tecău, participant la proba de dublu alături de Jean Julien-Rojer, va fi reprezentantul României la Londra, unde se află la a cincea participare la Turneul Campionilor, după cele din 2011, 2012, 2014 și 2015, la ultima cucerind și trofeul.

Cei doi, campioni în acest an la US Open, fac parte din Grupa Eltingh/Haarhuis, alături de perechile Henri Kontinen (FIN)/John Peers (AUS), Pierre-Hugues Herbert (FRA)/Nicolas Mahut (FRA) și Ryan Harrison (USA)/Michael Venus (NZL).

Grupa "Woodbridge/Woodforde": Lukasz Kubot (POL)/Marcelo Melo (BRA), Jamie Murray (GBR)/Bruno Soares (BRA), Bob Bryan (USA)/Mike Bryan (USA), Ivan Dodig (CRO)/Marcel Granollers (ESP)

Grupa "Eltingh/Haarhuis": Henri Kontinen (FIN)/John Peers (AUS), Jean-Julien Rojer (NED)/Horia Tecău (ROU), Pierre-Hugues Herbert (FRA)/Nicolas Mahut (FRA), Ryan Harrison (USA) / Michael Venus (NZL)

