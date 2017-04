Ce a spus Halep după calificarea în semifinalele de la Stuttgart + Ora de disputare a meciului cu Siegemund

Sambata, 29 Aprilie, 08:52

Simona Halep (5 WTA) a obținut aseară calificarea în semifinalele turneului WTA de la Stuttgart, după victoria concludentă obținută împotriva letonei Anastasija Sevastova, scor 6-3, 6-1.

La finalul partidei, românca s-a declarat extrem de mulțumită de evoluția sa din partida cu Sevastova, vorbind și despre viitoarea adversară din semifinale.

"Sunt foarte fericită că am ajuns în semifinale a doua oară aici. Am evoluat bine, ştiu că nu a fost uşor. Cred că am făcut unul dintre cele mai bune meciuri din acest sezon, m-am simţit foarte bine.

Meciul cu Laura Siegemund va fi greu, publicul va fi de partea ei, sper să fac o partidă cât mai bună", a spus Halep după meciul de ieri.

Meciul Simonei Halep împotriva nemțoaicei este programat astăzi, de la ora 19:30, după prima semifinală, care le va pune față în față pe Maria Șarapova și pe Kristina Mladenovici (ora 17:00).