Crăciunița Simona Halep » Românca este la Adelaide, unde se pregătește pentru primul turneu de Grand Slam al anului

Duminica, 25 Decembrie, 11:33

Simona Halep este deja în Australia unde se pregătește intens pentru primul turneu de Grand Slam al anului.

Sportiva noastră n-a uitat însă de Crăciun și s-a pozat cu o căciulă specifică Sărbătorii la 28 de grade, câte sunt acum la Adelaide.

"M-am pregătit sufleteşte şi mental. Am avut o perioadă lungă acasă care mi-a prins foarte bine şi acum sunt gata de muncă.

O să înceapă un an competiţional nou şi sper să fac lucruri mai bune decât am făcut în acest an.

Aproape toţi cu cei cu care am vorbit m-au întrebat când o să câştig un turneu de Mare Şlem, dar nu ştiu ce să răspund.

Mi-aş dori, pentru asta muncesc şi sper să se îndeplinească acest vis. Trebuie să am răbdare şi să am încredere", a spus Halep, conform TV Dolce Sport.