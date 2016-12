CRĂCIUNUL SPORTIVILOR Horia Tecău: "Gust un pic de sarmale, de șorici, atât"

Articol de — Marian Ursescu, Luminiţa Paul, Roxana Fleşeru Vineri, 23 Decembrie

E Sărbătoarea pentru care face orice s-o petreacă acasă, dar nu exagerează cu mâncărurile tradiționale.

"Crăciunul pentru mine înseamnă adunarea prietenilor, a familiei. Mi-am format așa, o tradiție, să fiu acasă de Crăciun pentru că atunci ne strângem toți. De Paște sunt plecat, de Revelion sunt plecat, astfel Crăciunul a rămas sărbătoarea la care știu că sunt acasă și chiar fac tot posibilul să fiu acasă", spune Horia.

"Îmi place spiritul acesta de Crăciun care era foarte dezvoltat în copilărie, cadouri, brad împodobit, plimbări în oraș, mers în Satul de Vacanță, lume multă acasă. Așa am crescut, în atmosfera aceasta și mi s-a întipărit așa în minte. Crăciunul a rămas sărbătoarea preferată, la fel și anul acesta. Sunt acasă.

Îmi văd familia, prietenii, împărțim cadouri, mâncam câteva preparate tradiționale românești, doar câteva mai pot, pentru că mi-am format un obicei să nu mai mănânc așa mult, nici nu-mi mai doresc. Gust și eu un pic din sarmale, un pic din șorici, dar nu simt nevoia să mănânc toată cratița de sarmale", descrie el atmosfera de sărbătoare.

Are amintiri diferite, și de la sărbători cu zăpadă, dar și din cele petrecute la soare. "La noi e ultima petrecere înainte să înceapă anul, eu plec pe 27 în Australia. Deja începe anul pentru noi. Ultima sărbătoare, petrecere înainte de plecare, următoarea nu știu când o să fie în care o să ne strângem cu toți, În plus, aici e mai frig, dacă mai și ninge e altceva, am făcut Crăciunul și în America, cu palmieri și mers la mall ca să-l vezi pe Moș Crăciun", încheie Tecău.