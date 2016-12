CRĂCIUNUL SPORTIVILOR Simona Halep va fi departe de casă: "Pentru mine cadoul e cadou oricând"

Articol de — Marian Ursescu, Luminiţa Paul, Roxana Fleşeru Vineri, 23 Decembrie

A patra jucătoare a lumii va fi pentru prima dată departe de casă și va petrece sărbătoarea Nașterii Domnului la Adelaide.

Simona Halep a sărbătorit deja Crăciunul alături de familie. Înainte să plece la Adelaide, în Australia, ea a fost acasă, la Constanța, și a luat masa în familie. "Perioada Crăciunului este foarte plăcută, e frumoasă, e cu familia".

Pentru a patra jucătoare a lumii, care deja pregătește sezonul 2017, va fi prima oară când va petrece Crăciunul departe de casă și de frig. "O să-mi lipsească atmosfera, ne strângeam toată familia, nu 20 de persoane, ci mamă, tată, frate, soră, cumnată în cazul meu, dar o să fie o experiență frumoasă să stau în pantaloni scurți de Crăciun", a completat ea.

Pe 25 decembrie, la Adelaide, acolo unde locuiește antrenorul româncei, Darren Cahill, cu familia sa, se anunță o maximă de 37 de grade Celsius. Românca a simțit deja dogoarea din Australia, dar nu se plânge.

Cât despre cadouri, Simona are o altă abordare: "Partea cu cadourile de sub brad, eu nu am crescut așa. Acum încercăm să ne schimbăm pentru nepoțică, i-am făcut și brad în cameră. Nu simt lipsa cadourilor, pentru mine cadoul e cadou oricând, nu trebuie să fie o ocazie specială ca să oferi unul. Îmi place să fac cadouri, dar să și primesc!".

Primul turneu din 2017 pentru jucătoarea din România este cel de la Shenzhen, care debutează pe 1 ianuarie.