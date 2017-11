Dezvăluirile jucătorului care face senzație la Masters-ul de la Paris: "Djokovici m-a ajutat mult când eram accidentat! "

Duminica, 05 Noiembrie, 12:23

Filip Krajinovici, finalist la turneul Masters 1000 de la Paris, a vorbit despre problemele pe care le-a avut de-a lungul anilor.

Sârbul de 25 ani, numărul 77 ATP, a dezvăluit cum Novak Djokovici l-a ajutat când era accidentat.

"Am suferit mult. A trebuit să trec peste multe accidentări, dar am rămas liniștit. Știam că va veni ziua în care toate vor reveni la locul lor. Din punct de vedere mental, totul a fost foarte dur. Mulți sponsori s-au retras pentru că vedeau un tânăr promițător, dar care nu ajungea la potențialul maxim. Nu mă așteptam să ajung pe locul 40. Am plecat de pe locul 250.

Eu și Djokovici suntem prieteni foarte buni. M-a ajutat mult. M-a încurajat. Acum mă simt mai bine, dar este lângă mine. Vorbim mereu și este un sprijin important pentru mine", a spus Krajinovici potrivit AS.