Fotoliul de lider, miza de la Wimbledon » Halep și alte 4 jucătoare se luptă pentru primul loc în clasamentul WTA

blade_mrn • 30 Iunie 2017, 21:42

Postat de argus pe 30 Iunie 2017, 19:45

"...Simona Halep (2 WTA) trebuie să ajungă cel puțin în sferturile de finală de la Wimbledon...". Trebuie, dar cum se poate? Pai, ce pare simplu, nu face! Simona nu este sfatuita, antrenata astfel incat sa progreseze in insusirea de lovituri ! Talentul ei (pe care nimeni nu cred ca poate sa-l puna la indoiala) se pare ca nu mai este suficient! Nu mai poate conta DOAR pe jocul de pe fundul terenului, joc care in fata unor adversare ce "scot (aproape) tot", asa cum s-a in jocul cu Pironkova si Wozniaki (fara a le uita pe Kerber, Mladenovici, Laura Siegemund sau Ostapenko s.a) este, cred eu, problema cea mai mare pe care o are Simona. Oare dece nu vede in primul rand Simona si apoi, antrenorul, managerul (campioana la Roland Garros!) asta? Venirea la fileu drop-shots, procedee as zice clasice, aducatoare de puncte, sunt aproape complet straine, Simonei! Cate puncte pierde Simona cu drop-shots adversarelor? Cata energie consuma in incercarea de a le returna? Apoi, ceva ce chiar este de neinteles! Dece nu se energizeaza in pauze? Mai toate jucatoarele fac asta si, in afara de (aproape) nelipsita banana, le vezi in pauzele dintre game-uri ingurgitand din tot soiul de "tubulete", evident pentru revitalizare! Nu stiu daca nu cumva, are o problema si cu rezistenta la efort prelungit, dar asta-i o alta "poveste". Opinia simplului "privitor" al tenisului, este ca FARA sa-si imbunatateasca jocul (asa cum a reusit in buna parte sa-si imb