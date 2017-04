GALERIE FOTO Surpriză uriașă după meciul Irinei Begu de la FED Cup! Ilie Năstase a intrat în baza Tenis Club IDU » Ce i-a spus reporterului GSP

dona • 23 Aprilie 2017, 16:24

jurnalistii britanici ar trebui sa fie pusi la punct in obraznicia lor. Nu se sfiesc sa jigneasca Romanii si Romania cu orice prilej care le pica la indemina si fac fite la noi acasa. Pentru ca le merge. Pentru ca-i lasam. Cosac trebuia pur si simplu sa le arate usa : daca nu va convine, usa e acolo ! Si asa cum au spus mai multe personalitati ale noastre, federatia ar trebui sa sanctioneze deciziile arbitrului contra noastra ; daca jucatoarea lor e labila psihic nu are ce sa caute in competitie, iar daca a parasit terenul, adio, pierde meciul, conform regulamentelor.