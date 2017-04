Ilie Năstase, interviu dur în presa din Anglia: "Dacă nu am voie să fac asta, plec!

Sambata, 29 Aprilie, 13:43

Ilie Năstase a acordat un interviu în presa din Anglia, în care a vorbit despre cele două mari scandaluri în care a fost implicat recent, cel legat de comentariile rasiste la adresa copilului nenăscut al Serenei Williams, dar și cel din timpul disputei cu Marea Britanie din FED Cup.

"Englezii au considerat că a fost un comentariu rasist și toată lumea a preluat informația exact așa. Românii nu cred că e un cuvânt cu tentă rasistă. Singura persoană care se poate supăra este, probabil, Serena, dar nu voi, oamenii din Anglia", a spus Năstase.

Căpitanul nejucător al echipei de FED Cup a declarat că va renunța la această funcție în cazul în care ITF îi va acorda o suspendare drastică.

"Dacă nu am voie să stau pe scaun, nu mă mai duc. Am alte lucruri de făcut, am multe afaceri. Tocmai le-am zis același lucru celor de la Federația Română de Tenis. Am venit pentru fete, ele mă vor pe scaun.

Am 71 de ani, am fost numărul unu în lume. Aș vrea să văd câți alți fosți lideri mondiali merg să vada un meci de fete. Aș vrea să văd acea persoană. Nu primesc bani, nu primesc nimic.

Câți jucători ar face asta? Și ei vor să mă suspende!", a declarat Năstase, într-un interviu acordat celor de la BBC.