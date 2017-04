Ilie Năstase, investigat de Federația Internațională! Remarcă rasistă când a aflat de sarcina Serenei Williams: "Să vedem ce culoare va avea. Ciocolată cu lapte?" + Comentariu nepotrivit către antrenoarea Marii Britanii

cainelup • 22 Aprilie 2017, 10:10

Nu stiu cat de rasista e remarca, dar stiu sigur ca Ilie tot *** o sa moara. E exasperant cati ghiolbani bogati se baga in seama in tara asta, in loc sa taca, ca sa para mai inteligenti decat sunt. Astuia i se spunea Nasty doar pentru ca occidentalii nu mai vazusera marlan romanesc in tenis, la vremea aia si li se parea un fel de rebel neinteles.