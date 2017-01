Ilie Năstase, sfat pentru Simona Halep după eliminarea de la Australian Open: "Ar trebui să se retragă"

timm • 16 Ianuarie 2017, 22:46

Postat de catalynn pe 16 Ianuarie 2017, 20:28

Nu-l sufar pe dom' jeneral, insa nu ii pot contesta expertiza in domeniul tenisului. Are perfecta dreptate, sanatatea e pe primul loc, chiar daca a iesi din circuit 4-6 luni ar insemna caderea in clasament, pierderea de bani, poate si rezilierea contractului cu Darren Cahill, asta e, daca va continua la fel pierde mai mult iar accidentarea / leziunea la genunchi agrava. Genunchii cedeaza primii la un sportiv, mai ales in cazul ei care din cauza ca nu are forta in serviciu trebuie sa compenseze prin alergatura pe linia de fund ... Sincer sa fiu ma mir ca Serena nu a cedat inca, sa deplasezi 100kg in ritmul impus de un meci la acest nivel solicita genunchii extrem de mult, si pt asa ceva nu stiu sa existe PED ...