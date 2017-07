Încă un nume românesc pe tabloul principal de la Wimbledon » Cine e jucătoarea care vrea să-i calce pe urme Simonei Halep

Sambata, 01 Iulie

Pe lângă cele cinci românce aflate pe tabloul principal de la Wimbledon, o altă jucătoare care are legături cu România va lua luni startul luni în cel de-al treilea turneu de Mare Şlem al anului.

Jucătoarea canadiană Bianca Vanessa Andreescu are doar 17 ani şi a trecut de trei tururi de calificări pentru a accede pe tabloul principal al turneului de la All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Astfel, ea a obţinut prima calificare din carieră pe tabloul principal al unui turneu de Mare Şlem.

Aflată momentan pe locul 187 în clasamentul WTA, Bianca Andreescu porneşte ca mare favorită în meciul din primul tur cu jucătoarea din Slovacia Kristina Kucova (105 WTA), cea care are cu zece ani mai mult decât canadiancă.

canada, românia şi iar canada

Canadianca e considerată una dintre cele mai promiţătoare tinere jucătoare ale lumii, la vârsta de 15 ani ocupând primul loc în clasamentul juniorilor de vârsta sa.

Născută în Canada, din părinţi români, Bianca a început tenisul în România. Alături de familia sa, a părăsit ţara la vârsta de zece ani, stabilindu-se definitiv în Ontario.

"Îmi place mult Simona Halep deoarece avem un stil asemănător de joc. Încerc să o urmăresc cu atenţie. Îmi propun să ajung numărul unu în lume şi să câştig un turneu de Mare Şlem", declara, în urmă cu an, Bianca Andreescu.