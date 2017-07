Invitație la verde » Simona Halep dispută azi primul meci al actualei ediții de Wimbledon, contra neozeelandezei Marina Erakovic

Articol de — Luminiţa Paul, Roxana Fleşeru Luni, 03 Iulie, 09:00

Acomodarea cu iarba s-a făcut deja, a venit timpul pentru lucrurile mari. Astăzi pornește la drum al treilea turneu de Mare Șlem al anului, elegantul și tradiționalul Wimbledon.

Vopsit în verde și mov, garnisit cu gazonul proaspăt și ghivecele multicolore, își va deschide porțile în timpul dimineții, iar primele meciuri vor fi fix la 11:30 ora locală. În distribuția zilei se află și mai mulți români – între ei, Simona Halep, favorită numărul 2. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro, nu înainte de ora Românici 15:30.

Săptămâna trecută, ea a jucat la Eastbourne, după a cerut și i-a fost acordat un wild card, ajungând până în sferturi de finală. Trei meciuri dure, cu set decisiv de fiecare dată, care i-au testat moralul și fizicul și, poate, i-au alungat gândurile de la finala pariziană. Astăzi, în meciul al doilea de pe Terenul 2, românca o va întâlni pe Marina Erakovic, o jucătoare care se simte bine pe iarbă.

Neozeelandeza a ajuns de 3 ori până în turul al 3-lea la Wimbledon, 2008, 20013 și anul trecut, are un stil variat, poate face serviciu-voleu și deține un slice eficient pe suprafețe rapide. Ea și Simona s-au întâlnit o singură dată, tot într-un turneu de Mare Șlem, la US Open 2015, și tot în primul tur. Atunci Erakovic s-a retras din cauza unei accidentări când era condusă cu 6-2, 3-0.

"E dificil pe iarbă"

Pe de altă parte însă, Halep are în palmares o semifinală și un sfert de finală la Londra și un titlu pe iarbă, s-Hertogenbosch 2013. "Cred că pot juca bine pe iarbă, dar e dificil de fiecare dată. Nu știi ce se poate întâmpla. Returul e important deoarece serviciul advers e greu de gestionat", a spus Simona. "Trebuie să fiu rapidă și să răspund repede pentru că nu ai atât de mult timp de gândire, ca pe zgură. De asemenea, să blochez un pic mingile și să rămân agresivă. Și când spun agresivă mă refer la a sta aproape de linie și de a o împinge pe adversară în spate".

Meciurile de la Eastbourne i-au oferit senzații pozitive și informații valoroase despre sine. "Mă bucur că am putut să câștig prima partidă în trei seturi și apoi încă una. Jocul e total diferit, timingul la minge, viteza – și tot am stat peste două ore la fiecare. Cred însă că am făcut bine trecerea la iarbă după ce am avut un sezon bun de zgură. Mă simt pregătită, dar vom vedea. Nu îmi fixez ținte", a încheiat Simona.

Lupta pentru locul 1

Țintele s-ar putea totuși s-o urmărească pe ea. Pe lângă un traseu cât mai lung la această ediție, există și bătălia pentru locul de lider mondial. O luptă care se va da între Angelique Kerber, Simona Halep și Karolina Pliskova. Românca a fost în finala de la Roland Garros la câteva game-uri de a ajunge numărul 1 mondial, apoi a mai avut o șansă la Eastbourne. Cursa se reia începând de azi, în trei însă, dar răspunsul final se va afla doar după câteva tururi, poate chiar în fazele finale. Încă un motiv de emoție și interes. Așa că: Ready? Play! Iarba e gata.

Programul de azi al românilor

Eurosport

Simona Halep (2)-Marina Erakovic (N.Zel)

Terenul 2, meciul al doilea

Marius Copil-Peter Gojowczyk (Ger)

Terenul 4, meciul al doilea

Ana Bogdan-Ying-Ying Duan (Chn)

Terenul 4, meciul al treilea

Irina Begu-Naomi Broady (GBR)

Terenul 14, meciul al treilea

*primele meciuri încep la ora 11:30

6 români sunt pe tablourile de simplu de la Wimbledon, cinci la feminin și unu la masculin

11-6 este raportul dintre victoriile și înfrângerile Simonei Halep la Wimbledon în cele șase participări de până acum

Ce rezultate a avut Simona Halep la Wimbledon

An Rezultat

2011 turul 2

2012 turul 1

2013 turul 2

2014 semifinale

2015 turul 1

2016 sferturi de finală

Victoriile pe iarbă ale Simonei Halep în ultimii patru ani

An / Victorii-Înfrângeri

2013 6-1

2014 6-2

2015 2-2

2016 4-1

2017 2-1