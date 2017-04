Irina Begu, înfrângere categorică în semifinalele turneului de la Istanbul » Surclasată total de Elise Mertens!

oricum, Irina a ajuns in semifinala, adica in primele 4 din zeci de jucatoare. Sa nu fim rai, e o performanta frumoasa! Urmeaza pentru ea turneul de la Rabat imde e favorita 6.

merace • 29 Aprilie 2017, 19:56

Elise Mertens e o revelatie in ultimul an... Din pacate, Irina nu pare prea in forma. Dar poate reuseste iar o minune de revenire, cum a mai facut... HAI IRINA!