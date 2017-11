Jucătoarea care în 2017 a pierdut locul 1 și a ieșit din top 20! Explică de ce e greu să rămâi lider în clasament: "Nu ai timp pentru tine"

adi_stelistul • 05 Noiembrie 2017, 17:03

Interesant e ca toate cele 3 ocupante ale podiumului in clasamentul WTA 2016 au terminat anul acesta inafara top 20. Kerber pe 21, Serena pe 23, Aga pe 28. Sigur, in cazul Serenei e de inteles, dar faptul in sine ramane. S-ar putea sa fie chiar o premiera un asemenea fapt.