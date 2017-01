Melbourne fără lideri » Angelique Kerber și Andy Murray au fost eliminați ieri în optimi de finală

Articol de — Roxana Fleşeru Luni, 23 Ianuarie

Numerele unu din clasamentele feminin și masculin au părăsit ieri primul turneu de Mare Șlem al lui 2017.

Angelique Kerber a fost învinsă de Coco Vandeweghe, 35 WTA, cu 6-2, 6-3, în timp ce Andy Murray de Mischa Zverev, 50 ATP, cu 7-5, 5-7, 6-2, 6-4. Ambii se aflau pentru prima oară în postura de favoriți principali la un turneu de Grand Slam, iar nemțoaica este campioana en titre. "Am avut un meci greu și desigur că sunt dezamăgită, dar nu am simțit deloc mingea, nu am jucat deloc bine. Nu a fost ziua mea și nici meciul meu. Dar acesta este tenisul , ai zile bune și proaste", a spus Kerber. Ea ar putea pierde poziția de lider mondial dacă Serena Williams câștigă turneul de la Melbourne.

Andy Murray, care a jucat cinci finale la Australian Open, nu mai pierduse atât de devreme din 2009. "Nu a fost să fie. Adversarul meu a servit bine când a avut nevoie, mai ales când venea din urmă în game-uri, și a meritat să câștige pentru că a știut să evolueze la cote înalte în momentele importante. Sunt dezamăgit, îmi doream să am un drum lung și este o înfrângere greu de digerat", a spus britanicul. Mischa Zverev, 29 de ani, este pentru prima oară în "sferturile" unui turneu de Mare Șlem, acolo unde îl va întâlni pe Roger Federer.

2002este anul de când nu s-a mai întâmplat ca numerele 1 și 2 de pe tabloul masculin de la Australian Open să fie eliminate înainte de sferturi de finală