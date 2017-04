OPINIE GSP. "Argumente'' și prostie curată. Cum ne arată Leonardo DiCaprio că sexismul lui Gigi Becali nu este egal cu sexismul lui Ilie Năstase

In principiu omul are dreptate. Altceva ma mira pe mine. Articolul a aparut ca "Opinie GSP" adica si-l asuma ziarul, face praf doi dintre "greii" sportului romanesc la nivel de "Daca nu avem ce publica bagam ceva de Gigi sau Ilie" si e scris de un domn care de obicei are articole despre ciclism. Ceva schimbare de politica prin redactie?

crimson.veritas • 22 Aprilie 2017, 22:12

Pe mine ma intereseseaza doar ... *** lui kovesi si co... daca n-ai nimic de spus despre asta ... ci nimicuri ... care nu au nimic in comun cu bagatul oamenilor nevinovati la puscarie ... *** ...:)) BTW ... cand sportivele romance sunt ... jignite si facute 't-word' de tot felul de *** ... cum e? ...:)) PS ... esti un ziarist de 2 lei ... cu preocupari minuscule ... mentru oameni cu creiere si mai minuscule ...:)) Daca era vorba de nationala ex. Mozambicului ... mai inytelegeam ... daca e vorba de echipa de fed cup a UK, sau alte rah. de tari ... care au inventat rasismul ... nu am nici o problema, ci dimpotriva ... Felicitari Ilie Nastase! Nu este vina lui ca se mandresc cu performantele lui ... o generatie de *** basisti, iohannisti, si securisti ...:))