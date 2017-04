Sorana Cîrstea nu o iartă pe Konta! Acuze după meci: "Au venit aici porniți pe chestia asta, iar noi suntem obișnuiți să fim persecutați"

stimate domn fiindca te-ai uitat mai mult la tv pe discovery chanell si virtual ai calatorit mai mult prin lume asta nu inseamna ca ne doare la basca de ce rei matale.Dn pct de veere regulamentar marea britanie in problema nu romania,iar ce-a spus sorana e perfect realist si adevarat,daca n-ai nervi nu te apuci de sport de performanta indiferent ca e badminton sau rugby.In cel priveste pe nastase are pe jumate dreptate,prea ne-am invatat sa ne scuipe toti in cap doar fiindca sunt englezi nemti sau francezi

respect2014 • 22 Aprilie 2017, 18:46

Postat de nea_vanea.60 pe 22 Aprilie 2017, 18:33 Stimate domn, daca nu ai observat, vorbim despre tenis! Tenis feminin! Nu despre box sau kickboxing... Eu ma astept ca Romania sa fie suspendata ani buni din aceasta competitie. Si nu este nimic exagerat intr-o astfel de masura, dupa un astfel de comportament golanesc al oficialilor romani. Suntem *** Europei, intr-adevar!

Hai Nea Vanea. Sa nu exageram. Nu suntem noi cei mai rai dintre cei mai rai. Nu suntem noi rusinea Europei. Un scandal intre oficiali nu defineste tribuna care a fost minunat de educata. Ai fi uimit de cat de mult bun simt are un roman in comparatie cu un american, englez sau francez intr-o situatie oarecare din viata. Prea ne denigram singuri. Ca sa vorbim doar de sport...Ai vazut cum aruncau aia cu sobolani morti in Danemarca? Sau mizeria din Ungaria? Sau cum englezii si olandezi umilesc niste cersetori ( chiar *** fiind ) prin Madrid? Englezii sunt cuminti doar in Anglia si doar de frica. Rusii si polonezii se omoara pe campuri "civilizat". Sarbii tocmai au dat foc la stadion. De turci sa iti amintesc ca i-au gonit pe suporterii francezi pe teren la Lyon? Sa ne simtim inferiori? Nu e cazul Nea Vanea. Peste tot exista exceptii si peste tot exista marea masa tacuta si civilizata. Cei care fac scandal ies in evidenta insa. Peste tot. Si in Romania ca oriunde in lume.