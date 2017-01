Succes uriaș pentru Roger Federer în fața lui Nishikori! SURPRIZĂ! După Murray, și liderul WTA a fost eliminat

Christian Suciu • 22 Ianuarie 2017, 16:29

Postat de Florin Bălănescu pe 22 Ianuarie 2017, 15:54 Unde vedeți voi "succes... uriaş" (!!!), ambuscaților??? Federer, legenda vie a tenisului mondial, l-a bătut pe un japonez bun şi atît. În chiar propoziția următoare, prostia jesepeului dă în clocot: "SURPRIZĂ! După Murray, şi liderul ATP a fost eliminat"; surpriză nu mai e nici măcar prostia voastră tradițională, căci Murray este unul şi acelaşi cu... liderul ATP! După țestele voastre vidate, bietul Andy a fost eliminat... de două ori în acelaşi meci! ***

,,legenda vie,, ?? Du.te ba si plimba.te !! Surpriza de proportii pt ca Nishikori era mare favorit din pricina jocului si a pozitiei din clasament !! Am ajuns sa comparam jucatoare gen Federera cu ,,legende,, ??? Vai de viata lui, l.au violat mereu atat Nadal cat si Djokovic, la randul lui Djokovic pe Nadal !! Care e legenda aici ? Rupe Wawrinka terenul cu el in semifinale daca are norocul Federera sa ajunga pana acolo.