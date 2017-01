Vești proaste pentru echipa de Cupa Davis a României! Și-a anunțat absența din meciul cu Belarus de peste două săptămâni

Marti, 24 Ianuarie, 12:25

Florin Mergea (31 ani) a anunțat că nu va juca în meciul din Cupa Davis cu Belarus de peste două săptămâni, motivând că încă se resimte după accidentarea suferită la Olimpiada de la Rio și nu vrea să-și pericliteze restul sezonului din ATP.

"Cu părere de rău, vreau să vă anunţ că nu voi face deplasarea la Minsk pentru meciul de Cupa Davis contra echipei Belarusului, deşi mi-aş fi dorit acest lucru.

Sunt în plină refacere după accidentarea suferită la Rio din cauza căreia au apărut şi alte accidentări în încercarea de a reveni la nivelul de anul trecut. Dacă anul trecut am avut luxul de a îmi permite sa pierd 2.000 puncte, anul acesta nu mai pot face asta, iar încă o săptămână în plus în acest moment mi-ar pune în pericol următoarele luni.

De trei săptămâni am început un program special de recuperare şi de exerciţii specifice alături de preparatorul meu fizic care îmi va fi alături zi de zi anul acesta, inclusiv în perioadele de pauză de la Bucureşti. Progresul deja se vede şi cu paşi mici sper ca la Indian Wells sa fiu 100% din punct de vedere fizic. Vă mulţumesc în continuare de suport şi înţelegere", a fost mesajul postat de medaliatul cu argint de la Olimpiada de la Rio din 2016.

Astfel, locul lui Mergea în echipă va fi luat de Nicolae Frunză, un tânăr de 19 ani.

#BLRROU The Romanian team for the #DavisCup Europe/Africa I first round tie is @MariusCopil, Adrian Ungur, Nicolae Frunza and Horia Tecau