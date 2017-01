Victorioasă sub ochii logodnicului » Serena Williams a trecut fără emoții de primul tur

Articol de — Roxana Fleşeru Miercuri, 18 Ianuarie

Serena Williams a trecut ieri de primul tur al turneului pe care l-a câștigat de șase ori, iar din tribune a aplaudat-o și Alexis Ohanian, cel care în curând îi va deveni soț.



A doua jucătoare a lumii a debutat ieri la Australian Open și a făcut-o într-un mod foarte convingător, învingând-o pe Belinda Bencic cu 6-4, 6-3.

În loja americancei s-a aflat și logodnicul său, Alexis Ohanian, care a fost căutat de multe ori de camerele TV și de fotografi. De când e la Melbourne, Serena nu prea a vrut să vorbească despre logodna pe care a anunțat-o cu puțin timp înainte de Australian Open. Ieri, la conferința de presă, întrebările au revenit.

"Nu m-am gândit prea mult la logodnă pentru că mi-am promis că o voi face după ce turneul se va încheia. Din februarie o să privesc în ansamblu, până atunci sunt concentrată pe această competiție", a spus Serena.

Venus a fost întrebată și ea despre schimbările din viața surorii sale. "Pot spune că e mai deșteaptă decât mine. E o femeie înțeleaptă, chiar începe să-și clădească o viață adevărată. Îmi deschide și mie calea, poate mă voi maturiza. Anul trecut a fost unul minunat pentru ea și urmează altul și mai bun", a spus americanca în vârstă de 36 de ani. În turul următor, Serena se va duela cu Lucie Safarova, într-o reeditare a finalei de la Roland Garros din 2015.

Selfie cu Fernando Torres

Caroline Wozniacki s-a calificat ieri în turul al doilea la Australian Open, iar la conferința de după meci a fost întrebată cu cine din afara tenisului și-ar dori să facă un selfie.

"Primul ar fi Fernando Torres, jucătorul de fotbal. Mereu am fost un mare fan al său. E singurul pentru care am făcut o pasiune de fan. Am fost o dată la un meci al lui Liverpool și aveau apoi întâlnirea cu presa și m-au întrebat dacă vreau să-l cunosc. Am tremurat îngrozitor, am avut un moment de blank total. Apoi ar mai fi și actorul american Jake Gyllenhaal", a spus daneza care acum ocupă locul 20 în ierarhia mondială.

Maratonul de pe Terenul 19

Ivo Karlovici l-a învins ieri în primul tur pe Horacio Zeballos într-un meci care a început la ora 17:00 și s-a încheiat la 22:15. Croatul în vârstă de 37 de ani a fost condus cu 2-0 la seturi, dar a întors soarta partidei și s-a impus cu 6-7 (6), 3-6, 7-5, 6-2, 22-20 în cinci ore și șaisprezece minute.

Din cele patru turnee de Mare Șlem, doar la US Open se joacă tie-break în decisiv. "De astfel de meciuri îmi voi aminti când o să mă retrag. Dacă ar fi fost un meci ușor sau aș fi pierdut repede, nu mi-ar fi rămas în minte, dar pe acesta îl voi păstra mereu în memorie", a spus Karlovici. El a reușit 75 de ași în acest meci, la doar trei de recordul său personal, care este de 78.

E loc și de poezie și muzică

Milos Raonic a fost întrebat ieri, la conferința de presă, de după victoria sa din primul tur la Australian Open despre muzica lui Leonard Cohen, cântărețul, compozitorul, scriitorul și pictorul canadian care a încetat din viață anul trecut.

"Îmi plăcea de multă vreme muzica lui, dar nu aflasem și despre filosofia lui. Am fost surprins să citesc că a scris foarte multe cărți. Îmi place partea întunecată a cântecelor sale", a spus Milos. Piesele favorite de la Leonard Cohen sunt "So long Marianne" și "Bird on a Wire".