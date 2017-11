VIDEO Moment inedit pentru Rafa! A fost oprit la intrarea la turneul de la Paris: "Cine sunteți? Aveți legitimație?"

mere_acre • 05 Noiembrie 2017, 20:57

Postat de magura pe 05 Noiembrie 2017, 17:39

:))))) "ziaristu'" asta trebuia sa-i fi cerut actul de identitate lui Nadal, inainte sa scrie articolul! :)))))))))))) Si apropo, domnu "ziarist", sa stii ca cel care l-a intrebat cine este nu era PAZNIC ci AGENT DE SECURITATE!!! Agentii de securitate au ATESTAT, au pregatire in domeniul pazei. Paznicii sunt aia de prin parcuri, bodegi... si pe unde or mai exista. Ca sa-ti dau un exemplu, este exact ca in UCL, unde exista echipe puternice gen, BARCELONA, REAL MADRID, BAYER... si echipe slabe gen fcsb. A... scuze, fcsb nu "pupa" fazele superioare ale UCL, dar sper ca ai prins ideea.