VIDEO Cronica Derby-ului scrisă de Cristian Geambașu » La Dinamo, Moş Crăciun, la Steaua, Moş Gerilă! Andone a stăpânit meciul cu marea rivală

Cu o formulă surprinzătoare, Dinamo a stăpânit meciul cu marea rivală. Deşi dominată teritorial, echipa lui Andone a profitat cu inteligență de toate ocaziile ivite. Steaua s-a prăbușit cu zgomot.

Cum se juca fotbalul pe vremea venerabilului Mircea Barbu nu mai ştim. Sigur era mai simplu, mai cu suflet şi cu mai mulţi spectatori. În urmă cu 55 de ani, veteranul suporter dinamovist care a dat simbolica lovitură de start a partidei avea 27 de ani şi îşi vedea echipa favorită câştigând primul titlu de campioană; cu Angelo Niculescu antrenor.

Acum, domnul Barbu continuă să ţină cu Dinamo şi să vină la meciuri. E conştient că a prins vremuri mai bune în viaţa-i de microbist, dar iubirea lui de suporter a rămas acolo, nealterată.

La Steaua, sfâşiată de lupta dintre Armată şi Armata Arhanghelilor din Pipera, nu mai ştim ce a rămas. Suporterii s-au plictisit de ping-pongul ăsta, iar echipa trebuie să îşi găsescă alt combustibil pentru un derby cu Dinamo.

Totuşi, formaţie experimentată, Steaua a început mai bine meciul, iar pasa lui Dennis Man (min. 14) printre fundaşii dinamovişti îl pune în situaţie excelentă pe Ovidiu Popescu. Urmează un dribling scurt în faţa lui Marici&Dudea şi şutul care trimite mingea în bara transversală.

Este, probabil, avertismentul care o trezeşte pe Dinamo şi, contrar desfăşurării de forţe de până atunci, pur şi simplu în pofida a tot ce văzuserăm, Mahlangu (19) profită şi recuperează o minge din faţa lui Enache, principalul responsabil pentru ce a urmat.

Adică un şut perfect, la colţul lung, cu Niţă întins ca un arc. Unul prea scurt. Este 1-0 pentru Dinamo şi stadionul împodobit doar parţial cu suporteri se animă ca un brăduţ multicolor.

Reacţia roş-albaştrilor întârzie, astfel că Dinamo începe să joace cu o dezinvoltură nebănuită. Pasele curg natural, Hanca, Nistor, Dudea, Palici şi Mahlangu câştigă duelul cu Achim, Moke, Boldrin şi De Amorim. Nu pentru că ar fi mai tehnici, ci datorită faptului că transmit mingea mai repede şi mai inspirat către coechipieri.

Arma de bază a oamenilor lui Andone rămâne însă contraatacul, procedeu care poate provoca indigestie unei echipa ca Steaua, obişnuită să evolueze aşezat, cu posesie prelungită. Şi nu Steaua o loveşte pe Dinamo cu adevărat, ci ruptura musculară a lui Mahlangu care îi lasă locul lui Vali Lazăr în minutul 28.

Vali Lazăr nu intră foarte bine în joc, dar emoţiile lui Andone sunt date nu neapărat de adversari, cât de propriii jucători care cad ca popicele din cauza afecţiunilor musculare. Nistor se prăbușește şi el secerat, Romera se vaită de asemenea.

Până la urmă, continuă amândoi şi asistă la incursiunea lui Nistor (28) încheiată cu un dribling care îl culcă ne-per-mis de uşor pe Toşca şi cu un şut în ficatul lui Niţă.

După pauză, Adi Popa intră în locul lui Boldrin, care continuă să pară corp străin în trupa lui Reghe. Popa aduce cu el doza de energie, nu şi claritatea. Începe să se joace tare, apar nervii. Ca la derbyurile de odinioară. Partida nu este rea, are ritm şi faze de poartă.

Pragmatici până la cinism, negrii foşti roş-albi îşi asumă încă o dată rolul de receptori ai atacurilor rivalilor, sperând să surprindă pe contre. Steaua suferă la finalizare, chit că Dennis Man, care nu este vârf de meserie, spune mai multe decât Golubovici şi Tudorie la un loc.

Se dau bătălii grele pentru posesie la mijlocul terenului, Steaua ca să înainteze, Dinamo ca să blocheze. Golul lui Nistor (65) loveşte ca o secure, pasa de gol veritabilă a lui Lazăr contribuind decisiv la reuşită. Steaua continuă să macine mărunt, mult şi în gol.

Golul lui Aganovici (79) creşte temperatura partidei, golul lui Lazăr (80) o readuce la normal. 3-1 scorul normal al ultimelor întâlniri Dinamo-Steaua. Nu. 4-1 este scorul corect, fiindcă Rotariu nu intră degeaba pe teren.

Pe scurt, Dinamo a fost pur şi simplu mai bună. Iar Steaua... Odată cu blazonul pare să se fi pierdut şi orgoliul. Au rămas ofuscarea şi nervii. Cât despre contribuţia lui Laurenţiu Reghecampf la dezastru, asta merită mai mult decât un final de cronică de meci. Asta e, la Steaua a venit Moş Gerilă, nu Moş Crăciun!

Al 7-lea duel dintre cele două rivale din 2016 a fost inaugurat de un suporter al "câinilor", Mircea Barbu, în vârstă de 88 de ani. Acesta a dat lovitura de start a partidei și se poate lăuda că a fost pe stadionul din Ștefan cel Mare la meciul ce le-a adus dinamoviștilor primul titlu din istoria clubului, în 1955.

"Eram la tribuna 0, sectorul 5. Și-apoi, ani la rând, am fost pe stadion indiferent de locul ocupat de Dinamo. Sper ca în 2017 să luăm cel puțin un trofeu", a comentat suporterul roș-albilor.

Aurel Oniţă a devenit în 1997 arbitru asistent, în 2001 a ajuns în lotul A, iar de atunci şi până în prezent a avut peste 300 de meciuri pe plan intern şi internaţional. Aseară, acesta a fost delegat de către CCA la ultimul său meci, ajungând la 47 de ani, vârsta retragerii din arbitraj. Oniţă a fost premiat aseară de către Comisia Centrală, de către secretarul general al LPF, Justin Ştefan, dar şi de către Ioan Andone şi Mihai Stoica.

Surpriză a lui Ando pentru meci: Alin Dudea titular, Rotariu şi Lazăr rezerve. Mijlocaş defensiv şi stoper la nevoie, fotbalistul de 19 ani şi jumătate a fost titular în premieră într-un Derby. Jucătorul adus acum doi ani şi jumătate din Bănie, acolo unde era căpitanul de la CSU Craiova Under 16, Dudea a fost adus liber de contract după o finală la juniori câştigată de "câini", 3-2, contra formaţiei la care entuziasma atunci Patrick Petre. Dudea strânsese 5 partide, 136 de minute, până la partida de ieri.

May Mahlangu a fost recuperat de către staff-ul medical al "câinilor" pe ultima sută de metri. Sud-africanul a intrat, a marcat şi a ieşit imediat accidentat. I-a recidivat problema la coapsa stângă, din cauza căreia a pierdut ultimele săptămâni şi a stat pe tuşă. May a părăsit gazonul în minutul 29: după 10 minute de la primul său gol în Derby, n-a mai putut continua, după o ciocnire cu un adversar. z

Imediat după fluierul de final al partidei de ieri seară, Reghecampf a plecat alături de soţie şi de copii în Statele Unite ale Americii, acolo unde vor petrece Crăciunul. Acesta nu va rămâne peste Ocean şi în noaptea dintre ani, urmând să revină la Bucureşti pe 29 decembrie, pentru a petrece trecerea în noul an alături de prietenii din România. Tehnicianul a decis să plece în SUA pentru a-şi depune actele pentru a primi rezidenţă oficială pe teritorul american şi pentru a obţine cetăţenia.

Precedentul insucces al Stelei în faţa rivalei tradiţionale la o diferenţă de 3 goluri a avut loc acum mai bine de 14 ani. Mai precis în noiembrie 2002, pe stadionul din Cotroceni, în Cupa României, Dinamo s-a impus cu 3-0, goluri marcate de Florentin Petre, Stoican şi Vlad Munteanu. O altă victorie la o diferenţă identică s-a întâmplat în toamna lui 1989. Pe Ghencea, trupa lui Mircea Lucescu câştiga cu 3-0, prin reuşitele lui Cezar Zamfir, Daniel Timofte şi Răducioiu.

Dinamo a reuşit al 9-lea meci consecutiv împotriva Stelei fără să piardă. Are 3 succese şi 6 remize. Ultima dată când roş-albii au pierdut în Derby de România s-a întâmplat în mai 2015.

Steaua s-a impus atunci cu 3-1, graţie golurilor marcate de jucători care nu se mai află acum în lot: Stanciu, dublă, şi Prepeliţă. Antrenorul de atunci al roş-albaştrilor era Costel Gâlcă. El a cucerit în sezonul 2014-2015 toate cele 3 trofee interne: titlul, Cupa României şi Cupa Ligii.

"Vacanța va fi scurtă, am ocazia să-mi văd familia un pic. E ciudat să joc atât de multe derby-uri, am 9 meciuri cu Steaua într-un an și jumătate și n-am pierdut nici unul. E ceva!"

Antun Palici, mijlocaș Dinamo

"O victorie frumoasă și un meci foarte bun. În pauză am coborât în vestiar, am vrut ca echipa să știe că sunt acolo, pe unii i-am felicitat pentru că avuseseră o primă parte excelentă"

Adrian Mutu, director general Dinamo

"E neplăcut, terminăm anul cu capetele plecate... Nici nu mai am cuvinte. Adevărul e că apărarea a fost foarte slabă. Poate am avut posesie superioară, doar că jocul nu se joacă pe posesie, se joacă pe goluri, iar ei ne-au dat patru"

Gabriel Tamaș, fundaş Steaua

"Am pus mingea sub tricou ca să dedic golul copilului pe care-l voi avea. Sper să fie sănătos și dinamovist. Am două Derby-uri și două victorii, e perfect!"

Dan Nistor, mijlocaș Dinamo

"Steaua îmi pare destul de dezorientată, din păcate pentru ea, ca să nu spun și debusolată. Nu se pune problema să vin la Steaua, sunt sigur că vor găsi soluții necesare pentru a schimba situația"

Edward Iordănescu, antrenor

"A fost un meci greu pentru că nu avem constanţă, chiar dacă am marcat 4 goluri nu înseamnă că ne-am calificat, mai avem şi meciul retur. Aveam nevoie de gol, mă bucur foarte mult că am marcat, sper ca în 2017 să fie mult mai bine pentru mine"

Dorin Rotariu, mijlocaș Dinamo

"Trebuie să tragem linie după acest meci și să punem totul la punct. Trebuie să trecem peste aceste meciuri, nu sunt eu în măsură să comentez ce nu merge la echipă. Încă există șanse pentru retur, cu multă seriozitate și pregătire"

Ovidiu Popescu, mijlocaș Steaua

"Încheiem anul frumos, eu sunt mulțumit de ce s-a întâmplat la echipă, desigur că putem mai bine de atât. Dar sunt fericit pentru acest scor și că suntem foarte aproape de a merge în finala Cupei Ligii. Nu trebuie să fim niciodată aroganți, trebuie să fim modești, serioși și să muncim"

Ionuț Negoiță, patron Dinamo

"Mă bucur că i-am bătut clar fiindcă am luat o opţiune foarte serioasă pentru retur. Am făcut pe teren exact ce am pregătit la antrenamente şi ceea ce ne-a cerut antrenorul nostru. Tactica lui nea Ando a fost perfectă. Contraatacurile noastre au fost letale"

Valentin Lazăr, mijlocaş Dinamo