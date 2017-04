VIDEO Claudiu Niculescu a răzbunat-o pe Dinamo » FC Voluntari câștigă la Craiova, 1-0, în turul semifinalelor Cupei

belagio • 27 Aprilie 2017, 23:25

Postat de observator_federal pe 27 Aprilie 2017, 23:21

Titlul cu "Niculescu i-a razbunat pe dinamovisti" face referire la meciul de Cupa de la Severin in care Craiova a jucat in 10 si a invins, facand publicul sa intre in teren dupa finalul cu penalty-uri? Pai chiar nu avea cum "sa razbune", mai ales ca prin finalul apoteotic meciul acela ramane de referinta, un joc de lupta si cu public vulcanic cum nu prea s-au mai vazut la noi, de pe vremea cand fotbalul era iubit si meciurile aveau alta miza decat bani, bani, bani...