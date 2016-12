Dănciulescu lămurește situația lui Torje: "Nu știu dacă va face asta" » Doi jucători pleacă sigur de la Dinamo

dinamo_fan • 24 Decembrie 2016, 11:49

Postat de fcsb.86 pe 24 Decembrie 2016, 11:40 Cand aud in ROMANIA "Nu ii dam drumul, nu vindem!" imi vine sa imi dau palme singur. La prima strigare e ca si vandut orice jucator, astia in fotbal au ajuns sa faca declaratii pentru suporteri pe genul celor electorale, minciuni, minciuni! Hai ce naiba.. orice jucator este transferabil, la orice club (pt. suma potrivita). Dinamo si-a dat capitanul pe 3 parale cu clauza de cumparare si nu vinde acum daca are ocazia? Si Steaua la fel! Toata liga1 !

Daca il pastreaza Getafe pe Anton atunci Dinamo ar mai trebui sa ia cca 5-700.000 euro. Nu stiu daca sunt chiar 3 parare. Iar chestia asta ca era capitan a fost destul de relativa dupa cum vezi si Nistor a fost capitan la Dinamo dupa cateva saptamani. Per total pentru un jucator care a stat cca 6 luni la Dinamo si a venit gratis, un profit de 5-700.000 euro nu e rau de loc. evident ne-am fi dorit toti sa raman dar jucatorul a avut clauza in contract ca pentru suma aia poate pleca in strainatate. nu cred ca Dinamo putea sa-l tina. a 2-a la mana, avand in vedere ca nici un dinamovist nu s-a transferat la Steaua de nush cate zeci de ani....nu cred ca e chiar cum spui tu. ai dreptate in proportie de 80% probabil.