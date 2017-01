Dinamo, o nouă ofensivă pentru aducerea lui Torje » Jucătorul a anunțat când se poate face transferul

redbuldog • 07 Ianuarie 2017, 12:05

E o strategie proasta,o mare tampenie asta cu imprumutul,adusul unor jucatori de,,umplutura''pentru cateva luni!Ce sa rezolvat cu Grozav,Erik,Puljici etc.care dupa ce au aratat valoare,cateva luni la Dinamo,au plecat,pentru salarii de ,,fotbalisti'' in afara..Daca vrea sa faca o echipa competitiva,trebuie sa cresti tineri,adica sa-l lasi pe Tarcoveanu,Dudea etc.sa joace nu sa ,,disperi''dupa alde Santmartean,Cernat etc care sunt in pragul ,,pensionarii''..Oricum acum e foarte important sa aduca un varf competitiv in locul vizonului..