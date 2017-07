Dinamo ratează un transfer important! Jucătorul a refuzat oferta făcută de Mutu » Unde a decis să meargă

Conrad Duma • 07 Iulie 2017, 16:30

Postat de martorii.lui.moflea pe 07 Iulie 2017, 16:24 ***

ar fi ceva sa ii intoarca astia falimentu .....si sa fie nea Adi martorul falimentului Dinamo ....asa cum la Craiova ....nea al-Mic = mititelu a fost omul providential si a desfiintat acea echipa mediocra studenteasca .....in anul de gratie 2011....U Craiova nu a existat intre 2011-1013 in fotbal..... . la fel cum Valerii Moraru a desfiintat acea mica echipa RAPID nu a existat in anul 2015/16 in fotbal de langa depoul cfr ........la fel nea Gigi a facut sa dispara STEAUA de la pariuri