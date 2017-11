După penalty-ul inexplicabil, Golubovici a continuat circul și la declarații » Cum a explicat faza în fața reporterului

Sambata, 04 Noiembrie

Dinamo s-a impus clar în meciul cu Gaz Metan, 3-0, după o evoluție extrem de slabă a medieșenilor.

Venit la flash-interviu, atacantul Bojan Golubovici (34 de ani) a părut extrem de deranjat când a fost întrebat despre faza penalty-ului inexplicabil făcut în minutul 26. Fotbalistul de 1,87 metri înălțime al lui Gaz Metan a sărit ca sub panou la baschet, cu mâna mult deasupra capului, și a boxat mingea venită din corner. (VIDEO aici).

"Aveți doar întrebări despre penalty? Aveți altă întrebare?", a replicat Golubovici în fața reporterului LookTV.

"AM VRUT SĂ DAU CU CAPUL" :D

Ulterior, sârbul a explicat ce s-a întâmplat în acea fază și spune că totul a fost o greșeală.

"Am greșit. Mi-a venit mingea în mână și a fost penalty. Ce să zic? Asta a fost.

Am sărit și am vrut să dau cu capul. M-a lovit mingea în mână și nu știu cum s-a întâmplat. Dacă cineva crede că eu fac prostii... Eu sunt serios. Sunt curat. Am 34 de ani și toată cariera e curată. Nu mă interesează. Dacă mă acuză cineva, vom vedea cum facem.

Prea puțin că am avut o ocazie. Am crezut că ne putem reveni și am avut mari speranțe că nu pierdem", a adăugat atacantul lui Gaz Metan.