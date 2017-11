EXCLUSIV Dinu explică tensiunile dintre el și Contra: "Acest coșmar e doar în capul lui. Așa a și început discuția aceea de la Ambiance"

Miercuri, 08 Noiembrie, 16:21

Cornel Dinu a reacționat după articolul de azi din Gazeta Sporturilor, care detalizată scandalul dintre el și Cosmin Contra, selecționerul României.

Context

Recent, deranjat de declarațiile lui Dinu, Contra s-a dus la cafeneaua Ambiance, unde Dinu lua masa, și a făcut scandal. Cosmin a fost extrem de nervos și a început să țipe: "Cine ești tu să vorbești despre mine la televizor?". (Toate detaliile AICI)

Mister confirmă pentru Gazeta Sporturilor întâlnirea cu Contra de la Ambiance, dar dezminte ideea că sursa conflictului ar fi acel joc cu Rapid din 1999, în urma căruia l-ar fi suspectat de blat.

"Au existat niște zvonuri atunci, însă nu au pornit de la mine. Altcineva le-a inflamat. Eu nu pot să urăsc pe cineva nici măcar o zi, dar 20 de ani! Cu Contra, problemele au apărut după ce au făcut în vară la Dinamo el cu Mutu, când am văzut transferurile perfectate din nepricepere sau din interese oculte. Aducerea lui Albin, dezasamblarea întregii linii de mijloc, Palici-Busuladzici-Nistor.

Când în fotbal, se știe, există vorba «spune-mi ce mijloc ai ca să-mi dau seama de valoarea echipei tale!». Dovada că n-a existat ură este că în momentul în care el l-a înlocuit pe Andone am discutat de multe ori la telefon, am vorbit despre joc și am avut toată deschiderea față de Contra. Chiar a venit să ne salute pe mine și pe Cheran la restaurantul unde mâncăm în fiecare seară, a fost acolo împreună cu Jerry Gane. Ura există numai în capul lui! Așa a și început discuția aceea de la Ambiance. Acest coșmar este numai în capul lui!", a declarat Dinu pentru GSP.RO.

