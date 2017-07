EXCLUSIV Rednic distruge tot » Atac la conducerea lui Dinamo: "Cine să facă treabă? Specialiștii de la RIN? Îmi amintesc de marile ședințe de la «masa tăcerii» de la RIN"

caminero • 07 Iulie 2017, 16:51

Postat de saviola2_8 pe 07 Iulie 2017, 16:49

REDNIC INTRADEVAR ARE UN CARACTER INDOIELNIC DAR DE DATA ASTA ARE DREPTATE SUTA LA SUTA. spuneti-mi mie cu ce greseste rednic in acest interviu?? bravo rednic, singurul om care a reusit la dinamo lucruri bune in ultimii ani! sincer daca ramanea atunci cand a fost in negoiceri cred ca dinamo era mult mai bine, eu unu recunosc ca m am bucurat ca a plecat!