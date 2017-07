EXCLUSIV Rednic distruge tot » Atac la conducerea lui Dinamo: "Cine să facă treabă? Specialiștii de la RIN? Îmi amintesc de marile ședințe de la «masa tăcerii» de la RIN" » Distruge un jucător

Articol de — Victor Vrînceanu Vineri, 07 Iulie, 15:21

Mircea Rednic a acordat un interviu în exclusivitate pentru Gazeta Sporturilor și a spus că deranjat de prețul pe care Dinamo l-a cerut în schimbul lui Vlad Olteanu, 1 milion de euro, și a atacat dur camarila lui Ionuț Negoiță.

Mircea Rednic este ultimul antrenor care a adus în Ștefan cel Mare un titlu de campion, cel din 2007. Ultimul mandat al "Puriului" s-a terminat în vara lui 2016, acesta acuzând o relație proastă cu oamenii din jurul finanțatorului Ionuț Negoiță.

Oameni care nu au activat în fotbal, dar care au putere de decizie în Ștefan cel Mare, și pe care Rednic îi numește ironic "specialiști". Ultima contră între cele două părți a fost, așa cum GSP a scris în exclusivitate, după ce Rednic a vrut să-l transfere pe Vlad Olteanu la Mouscron, dar "câinii" au cerut foarte mulți bani pe fundașul stânga.

- Domnule Rednic, v-am sunat să vorbim despre transferurile lui Dinamo.

- Nu mă interesează, nu vreau să comentez.

- Ok, dar ați vrut să îl cumpărați pe Vlad Olteanu.

- Eu am spus că nu vreau să mai aduc jucători români în Belgia, mai ales că Vlad e jucătorul Luanei, dar cei de aici, de la Mouscron, l-au dorit foarte mult pe băiat pentru că au relații foarte bune în România și urmăresc atent tinerii fotbaliști din țară.

"Prețuri speciale"

- E adevărat că Dinamo a cerut un milion de euro pe Olteanu?

-Întâi au cerut un milion de euro și după ceva timp au scăzut la 800.000 de euro. Belgienii au vrut să crească oferta până la 400.000 de euro, dar m-am opus eu

- De ce?

- Pentru că este un jucător talentat, dar încă la început de drum. Ei oricum au dat pe el 100.000 de euro când l-au luat de la Brașov. Deci ieșeau pe profit, juca și băiatul la alt nivel, câștiga toată lumea. Bine, oricum au dat mult pe Vlad. A negociat specialistul ăla de la Academie, cum l-o chema. Șeful marii academii.

- Gabi Răduță?

- Așa, da, Răduță! Dacă nu se grăbeau, puteau să-l ia pe Olteanu cu 50.000 de euro. Ideea e că mie mi-au cerut 1.000.000 de euro, deși ei l-au trimis pe la echipa a doua și împrumut în Liga a 3-a! Nu mai zic că Luana îi găsise împrumut la Sepsi.

- Credeți că e un preț special pentru că ați plecat în relații nu tocmai bune cu conducerea din Ștefan cel Mare?

- Da, Dinamo are prețuri speciale când vreau eu să iau ceva. Cei de acolo mi-au transmis că marele președinte și specialist Alexandru David i-a stabilit prețul ăsta lui Olteanu. Ceri un milion de euro pe un jucător și după aceea nici nu îl ții în lot. Asta e luare la mișto, dar să rămână cu răutățile lor, pe mine nu mă afectează cu absolut nimic.

"I-am adus pe plus"

- Conform surselor Gazetei, cei din Ștefan cel Mare sunt supărați pentru că dumnevoastră voiați să faceți totul când erați la Dinamo, să fiți manager general.

- (râde) Păi și cine să facă? Specialiștii de la RIN? Hai că iar îmi aduc aminte de marile ședințe de la "masa tăcerii" de la RIN. Să nu uite că eu am ajutat Dinamo de când mă știu.

- La ce vă referiți?

- Dinamo e pe plus cu mine!

- Financiar?

- Normal. Au vândut bine tot ce am adus eu la echipă și s-au folosit de jucători foarte bine. Chiar și pe "deșteptul" de Vali Lazăr, care vorbește numai tâmpenii, l-au dat în marele campionat al Qatarului. Eu l-am adus înapoi de la Chiajna. Am avut de ales între el și Bogdan Gavrilă și am zis că parcă e mai talentat ăsta. Au luat 200.000 de euro pe Lazăr, cum-necum. Bine, au și cheltuit mult aiurea. Când au fost aduși de la Sportul Lazăr și Ionuț Șerban, s-au dat mulți bani, lumea nu știe. Lazăr să-mi mulțumească toată viața pentru că dacă nu-l acceptam înapoi, la Chiajna rămânea și acum. Nu mai zic de ceilalți pe care i-am adus, Mevlja, Gnohere. Palici și Puljici și-au făcut banii, au servit clubul foarte bine. Chiar și cu Țucudean am ajutat Dinamo.

- Țucudean?

- Când l-am luat la Standard. La Dinamo nu mai băga nimeni bani și erau niște datorii urgente la ANAF. M-a sunat domnul Badea și m-a rugat să-l iau pentru că nu mai au bani. Dacă nu dădeam eu 800.000 de euro pe Țucudean, clubul intra de pe atunci în insolvență.

- Mai aveți vreo țintă de la Dinamo? Poate tânărul Costache? A marcat în amicale.

- Nu. Nu mai încerc să iau pe nimeni de la Dinamo. Am văzut că s-a descurcat bine Costache în amicale, dar m-a deranjat ceva. Toată lumea a spus că l-a descoperit Contra în acest cantonament. A uitat toată lumea că eu l-am debutat pe Costache, când a marcat golul de trei puncte cu Botoșani? Și ce au făcut specialiștii de la RIN cu el? Cu puștiul care promitea atât de mult? L-au aruncat împrumut pe la Afumați. Așa promovează ei tinerii.

- Revenind la Vlad Olteanu. Cum se simte jucătorul știind că putea juca în Belgia și acum e la Voluntari?

- Nemaipomenit, vă dați seama (râde). Bine că e Claudiu Niculescu acolo, lucrează bine, sunt sigur că îl va aduce în formă foarte bună pe Olteanu. Claudiu a învățat multe lucruri de la mine. Sper că lucrurile bune (râde).

"Unde sunt toți puștii cu care eu am plecat în cantonamentul din Italia și cu care am început campionatul? Au fost toți dați deoparte. La Dinamo e același stil, se face totul pe ultima sută de metri și antrenorul e pus într-o situație penibilă. Trebuie să folosească jucători care vin nepregătiți. Plus că se cer performanțe. Dacă nu ai continuitate și tot schimbi jucătorii și antrenorii nu ai cum să ai performanță" Mircea Rednic

3titluri de campionat a câștigat Rednic cu Dinamo. Două ca jucător și unul ca antrenor