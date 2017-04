Gigi Mulţescu neagă orice conflict cu jucătorii după înfrângerea cu Astra: "Vorbim de contract după meciul cu Dinamo!"

Articol de — Marius Mărgărit Miercuri, 19 Aprilie

Surse apropiate clubului din Bănie susţin că spiritele s-ar fi inflamat la CSU Craiova după ultima înfrângere, 1-3 cu Astra.

Mai mult, că antrenorul Gigi Mulţescu este aproape de a se despărţi de echipa pe care a dus-o în play-off, după ce a intrat în conflict cu unii jucători.

- Domnule Mulţescu, până la urmă v-aţi certat cu Zlatinski şi cu Barthe, la vestiar?

- Cum să mă cert dacă eu nici nu am apucat să ajung la vestiare decât după ce toţi jucătorii plecaseră?! După meci, m-au luat televiziunile la interviuri, a urmat conferinţa de presă, a durat ceva. N-am mai apucat să-i văd pe jucători.

- Erau cam supăraţi că i-aţi schimbat înainte de pauză.

- Foarte bine, am spus-o şi după meci, înseamnă că le pasă, că nu sunt indiferenţi. Greşiseră, era 0-2, trebuia să fac ceva! I-am înlocuit cu doi mijlocaşi ofensivi. Am făcut-o pentru echipă, din considerente tactice. S-a văzut că am procedat corect, puteam chiar să întoarcem rezultatul dacă nu ratam iar aşa de mult.

"Iau pastile la fiecare meci"

- E adevărat că jucătorii n-au mai mers cu autocarul, ci a plecat fiecare cum a vrut?

- Da, dar fiindcă aveau liber. Urma Paştele, fiecare se ducea acasă sau la aeroport. Am văzut că presa a speculat că a fost scandal. Numai invenţii!

- Cum e, semnaţi un nou contract?

- Patronul mi-a propus prelungirea celui actual. I-am cerut un răgaz pentru un răspuns până după meciul cu Dinamo. Acest sezon m-a consumat enorm. Am probleme de sănătate, iau pastile la fiecare meci. L-am rugat să mă lase să fac un control, să văd cum sunt. A rămas că vorbim după meciul cu Dinamo. Avem un program încărcat, important e să refacem echipa.

- Se aude că deja ar fi fost purtate discuţii şi cu alţi antrenori, cu Edi Iordănescu, cu Şumudică.

- Mi se pare foarte corect. Dacă eu, în urma controlului medical, îmi dau seama că nu mai pot să merg mai departe? Normal că trebuie să se asigure. Eu vreau să continui. Dar vin alte emoţii, cupele europene, presiune, tensiune. Să vedem ce-mi spun medicii...

"Tensiune e, dar nu vreun conflict"

- Apropo, e tensiune în lot, între dumneavoastră şi jucători?

- Până acum nu a fost. Dar ne apropiem de final, meciurile sunt tot mai grele. Normal că după o înfrângere e supărare în vestiar. Zlatinski şi Barthe or fi fost afectaţi, dar nu am auzit să fi făcut scandal. De aia le-am şi dat o zi în plus jucătorilor, să se liniştească, să se limpezească.

- Obiectivul final pe care îl aveţi care este?

- La început a fost calificarea în play-off. Apoi să prindem podiumul. Apoi câştigarea Cupei României. E foarte bine că se vrea mai mult. Asta şi pentru că jocul şi rezultatele ne făceau să sperăm la mai mult. E mai greu acum cu podiumul, dar sunt şanse şi ne vom lupta până la capăt. În Cupă suntem în competiţie, dar nu va fi deloc uşor cu Voluntari. Au câţiva jucători de mare experienţă şi valoare. Să vedem. Important e să ne refacem fizic şi mental după aceste două înfrângeri, cu FCSB şi cu Astra.