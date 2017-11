Informație importantă despre palmaresul Craiovei! Comunicat de ultimă oră al LPF

Iorgulescule cum să fie Stiinta echipa a retrogradat a intrat in faliment cum să fie CSU continuatoarea Stiintei,sunteți sănătoși? aceasta echipă a propulsato OLguța direct in liga 2 fără competiție,de ce mințiți în așa hal.

ticbis • 10 Noiembrie 2017, 12:51

Postat de Alexandru Drînd pe 10 Noiembrie 2017, 12:33 Oameni mai prosti ca in Romania nu gasesti pe niciunde. Jurnalistul se mira, de parca n-ar fi fost normal sa avem palmaresul. Comentatorii se mira... CS Universitatea Craiova este Stiinta! Soccer Napoli a devenit SSC Napoli la 3 ani de la infiintare (adica s-a pus la punct cu toate documentele, stemele, palmaresul, marca). Parma a devenit Parma tot la vreo 3 ani. Fiorentina, Torino, Siena... Sunt atatea exemple. Nu mai invinovatiti Justitia pentru lucrurile elementare pe care nu le intelegeti.

Sigur ca da! Poate ne spun "inteligentii" de la LPF la cine era palmaresul Craiovei in 2013 cand in liga a II-a au jucat intre ele CSU si FCU (CSU fiind club infiintat de 6 luni, conform wikipedia si UEFA). Daca in momentul ala palmaresul era la FCU, prin ce mecanism a trecut acum la CSU??? Daca era la CSU, pe ce criterii sportive juca FCU in liga a II-a??? Daca nu era nici la una nici la alta, sa intelegem ca palmaresul s-a intrerupt pe perioada 1999-2017??? Sa fim seriosi, daca vrem sa gasim definitia exacta a notiunii de "clona", exemplul CSU Craiova este perfect!