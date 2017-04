Sevilla, Dortmund, City sau Napoli » După victoria cu Viitorul, dinamoviştii se gândesc la locul secund, care duce în preliminariile CL, acolo unde ar da peste superadversari

Articol de — Eduard Apostol Marti, 18 Aprilie

"Câinii" au înregistrat trei victorii consecutive în play-off și-au ajuns la două puncte de locul secund, ocupat de Viitorul, care duce în preliminariile Champions League. Mai exact în turul 3 preliminar, pe traseul non-campioanelor.

Dinamo poate da peste adversari redutabili în drumul spre visul lor neîmplinit încă, grupele Ligii Campionilor. În primul tur, ar putea întâlni Dinamo Kiev, Ajax, ŢSKA Moscova, FC Bruges sau PAOK Salonic. Dacă se va califica mai departe, misiunea va deveni aproape imposibilă, pentru ca va trebui să treacă de una dintre Sevilla, Dortmund, City sau Napoli pentru a ajunge în grupe

"Știm să suferim"

Cosmin Contra a vorbit clar și după victoria cu Gică Hagi că echipa sa nu se luptă la titlu. Tactica lui "Guriță" a prins, imediat după eșecul cu FCSB. A declarat public că Dinamo nu mai este în cursa pentru campionat, pentru a lua presiunea de pe umerii jucătorilor, și ei au îmbrățișat aceeași idee, iar, între timp, "haita" a strâns 9 puncte din 3 meciuri.

"Am învins un adversar care joacă un fotbal senzațional, dar am știut să suferim. Sunt 3 puncte foarte importante, pentru că avem continuitate în rezultate. Elevii mei au înțeles că fără sacrificii nu pot juca la Dinamo. Aș vrea să luăm fiecare meci în parte, nu mă mai întrebați de titlu sau de prelungirea contractului. Vrem să evoluăm tot mai bine, am câștigat chiar după un joc slăbuț. Acum, să ne recuperăm bine că vine meciul cu Craiova în deplasare", a comentat antrenorului de 41 de ani.

"E clar că ne vom lupta cu Viitorul pentru locul 2, ne gândim doar la meciul următor pe care trebuie să-l câștigăm cu Craiova. Nu ne gândim la titlu, doar la locul 2. Nu mă privește ce rezultate scoate FCSB, o să mă intereseze când vom juca împotriva acestei echipă și trebuie să câștigăm"

Sergiu Hanca, mijlocaș Dinamo "Puteam obține un scor mai mare, dar și adversarul a avut posesia, să spunem adevărul. Ne gândim doar să obținem cât mai multe puncte, luptăm pentru locul 2"

Dan Nistor, mijlocaș Dinamo

Ce program are Dinamo

CSU Craiova (d)

FCSB (a)

CFR Cluj (d)

Astra (a)

Ce program are Viitorul

FCSB (d)

Astra (a)

CSU Craiova (d)

CFR Cluj (a)

3 victoriidouă remize și un eșec a strâns Dinamo în play-off, având 4 puncte câștigate din 6 cu Viitorul

2 victoriidouă remize și două înfrângeri are Viitorul în play-off, obținând doar 1 punct din ultimele 3 meciuri

Himera "mesei bogaților"

Dinamo a strâns 5 participări în preliminariile Champions League, fără a ajunge în faza grupelor, acolo unde a visat mereu. Aproape a fost acum un deceniu, când a avut prim-planul confruntării decisive cu Lazio, dar a pierdut în cele din urmă, 1-3, pe fostul "23 August".

Ediția 1992/1993 - "Câinii" au trecut în primul tur de Kuusysi Lahti (0-1 și 2-0), pentru ca apoi să fie eliminați în turul 2 de Olympique Marseille (0-0 și 0-2), francezii urmând să câștige competiția.

- "Câinii" au trecut în primul tur de Kuusysi Lahti (0-1 și 2-0), pentru ca apoi să fie eliminați în turul 2 de Olympique Marseille (0-0 și 0-2), francezii urmând să câștige competiția. Ediția 2000/2001 - Roș-albii au fost eliminați în turul 2 preliminar de Polonia Varșovia (3-4 și 1-3).

- Roș-albii au fost eliminați în turul 2 preliminar de Polonia Varșovia (3-4 și 1-3). Ediția 2002/2003 - Dinamo a pierdut în turul 2 preliminar cu FC Brugges (1-3 și 0-1).

- Dinamo a pierdut în turul 2 preliminar cu FC Brugges (1-3 și 0-1). Ediția 2004/2005 - A câștigat în turul 2 preliminar cu MSK Zilina (1-0 și 1-0), dar a pierdut în turul 3 cu Manchester United (1-2 și 0-3).

- A câștigat în turul 2 preliminar cu MSK Zilina (1-0 și 1-0), dar a pierdut în turul 3 cu Manchester United (1-2 și 0-3). Ediția 2007/2008 - A fost eliminată în turul 3 preliminar cu Lazio (1-1 la Roma și 1-3 la București, după ce a condus la pauză cu 1-0).

Posibili adversari în Liga Campionilor

Turul 3 preliminar (25/26 iulie-1/2 august)

Dinamo Kiev (Ucraina)

Ajax (Olanda)

ŢSKA Moscova (Rusia)

FC Bruges (Belgia)

PAOK Salonic (Grecia)

Play-off (15/16 august-22/23 august)

Dortmund (Germania)

Sevilla (Spania)

Manchester City (Anglia)

Napoli (Italia)

Dinamo Kiev (Ucraina)

Se îmbogăţesc dacă ajung în play-off

Chiar dacă nu ajunge în grupele CL, Dinamo va da lovitura din punct de vedere financiar şi dacă va trece doar de primul tur. "Câinii" vor încasa 3 milioane de euro dacă vor fi eliminaţi în play-off, dar vor fi calificaţi în grupele Europa League, de unde vor mai primi 2,6 milioane de euro doar pentru prezenţa. Suma va creşte în funcţie de punctele câştigate şi de market pool.