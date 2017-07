UPDATE Acord între CFR și Dinamol! Schimbul Nistor- Nascimento s-a făcut: "Toți am căzut de acord" » Mutu a explicat de ce Dinamo a renunțat la Nistor

AM MAI VAZUT D- ASTEA LA DINAMO ....!!! STRAMBU L-A DAT LA CHIAJNA PE VALI LAZAR ,SA LE FACA LOC LUI KORTOG SI OLTEANU .....!!!! ASA CEVA NUMAI LA DINAMO SE POATE .....!!!! DAI UN LIDER , UN NUMAR 10, UN PIANIST SI ADUCI UNUL CU LOPATA ....!!!!!!!!! INCREDIBIL ......!!!!! IL ADUCI PE ALBIN UN JUCATOR TERMINAT PE LA ECHIPA A II A DE LA VERACRUZ SI IL REFUZI PE ERIK ....!!!!!! CONTRA ISI ARATA ADEVARATA FATZA ....!!!!! PACAT CA INCEPUSE BINE ....!!!!!!

anthony_alexandru • 07 Iulie 2017, 12:25

singurul in masura sa comenteze acest transfer este Contra - el stie clar pe cine se bazeaza si care este strategia viitorului campionat - deocamdata acest transfer nu este realizat pentru ca inca nu sa efectuat transferul lui Juan Albin - iar daca Contra considera ca plecarea lui Nistor aduce liniste in vestiar se va realiza fara in liniste