VIDEO Stoican a făcut o criză de nervi la conferința de presă! Atac la arbitrul meciului cu CFR: "Făcea glume cu Camora! La pauză era cățeluș mititel în fața unui oficial de la CFR"

Hai ca e absurd, nu a fost furat in niciun fel aseara, ce sa mai spuna alte echipe care chiar au fost dezavantajate in fata CFR-ului??? Serios ca au fost de tot rasul, cu tricourile pregatite, cu comportamentul lor, crizele de nervi PENTRU UN AUT!!! care sa fim seriosi, nu a fost evident pentru ei de la distanta la care erau, a fost nevoie de reluari sa fim siguri. Sa-si vada de echipa lui.... a zis-o bine Petrescu, nu li s-a dat vreun penalty???

Hai ca e absurd, nu a fost furat in niciun fel aseara, ce sa mai spuna alte echipe care chiar au fost dezavantajate in fata CFR-ului??? Serios ca au fost de tot rasul, cu tricourile pregatite, cu comportamentul lor, crizele de nervi PENTRU UN AUT!!! care sa fim seriosi, nu a fost evident pentru ei de la distanta la care erau, a fost nevoie de reluari sa fim siguri. Sa-si vada de echipa lui.... a zis-o bine Petrescu, nu li s-a dat vreun penalty???

Viorel Stelistul • 06 Noiembrie 2017, 13:21

D Petrescu se mira ca Stoican face scandal pentru un out, noi nu!!! Dupa asa multe haiducii comise de pazcany si ortacii lui arbitrii, este normal ca s-a acumulat o imensa nemultumire si o suspiciune generalizata. Dupa ce fluierasii i-au bagat in traista 8-9 puncte in turul campionatului, D Petrescu credea ca totul va continua asa cum a promis pazcany, dar se pare ca arbitrii au inceput sa se teama si nu mai raspund la comenzile venite dinspre CFR1907. Asa ca Danut incearca, daca poti, sa pregatesti echipa sa joace pe bune, pe teren. Este cam greu fara penalty!!! *** 1907 a marcat un singur gol in ultimele 4 meciuri de campionat!!! Obisnuiti rau saracii!!!