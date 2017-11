EXCLUSIV Vestea așteptată de toți fanii Stelei! Roș-albaștrii se întorc în "Templul fotbalului românesc"

ticbis • 06 Noiembrie 2017, 14:02

Stadionul din Ghencea este nefunctional. Au fost deja demolate peluzele, s-au demontat instalatiile, gazonul este impracticabil chiar si pentru Liga a IV-a. Mai mult, arena a fost deja predata cu acte spre demolare catre Compania Nationala de Investii (cea care va asigura finantarea reconstruirii acesteia) si la ora asta, pana la definitivarea lucrarilor, nici nu mai apartine de MApN. Pana atunci niciun meci de fotbal nu se va mai putea desfasura acolo, in nicio liga, nici macar o miuta de cartier, altfel incalca legile penale. Mai mult, Marius Lacatus a afirmat cu gura lui: ”Stadionul a fost deja predat celor de la CNI. Nici nu acordă avizul ISU pentru a juca pe Ghencea. Sunt totuşi trei ani de zile să ia avizele. Mai greu e de construit decât să se ia avizele. În 2019 va fi gata, spre toamnă”, a declarat Marius Lăcătuş la DigiSport." Ii sfatuiesc pe talpanisti sa aibe rabdare si sa nu se inflameze inutil, nici nepotii lor nu vor apuca sa vada clona CSA evoluand in Ghencea in Liga I-a, ever! Singura Steaua e cea care joaca acum si neintrerupt din 1947 de cand s-a nascut in Liga I-a si in competitiile europene, pe Arena Nationala, nu chestia aia jalnica a lui Talpan ce se da in barci prin ligile de amatori!