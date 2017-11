Momente tensionate la Ovidiu: Ianis Hagi a fost huiduit la schimbare în meciul România - Portugalia

para.para • 10 Noiembrie 2017, 23:21

Parca ieri sau alaltaieri, aceasta hartie de impachetat peste anunta cu surle si trambite ca pana in 2018, Romania poate juca in noul tricou doar in meciuri amicale si nu in oficiale indiferent despre care echipa a Romaniei este vorba, ca cica noul echipament trebuie aprobat de FIFA sa de UEFA