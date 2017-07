Actele care arată cum preia un “investitor neserios” un club din România. Apărarea lui Cavalli: “Nu am nicio treabă cu pariurile, sunt un om serios”

Articol de — Costin Ștucan Miercuri, 05 Iulie, 12:46

Avocatul-agent FIFA, Mauro Cavalli, a apărut în februarie 2015 la clubul Dacia Brăila din Liga 2, iar sursele Gazetei și agentul Mugurel Ilisei l-au descris drept un “investitor neserios”. Inițial, Cavalli nu a răspuns la apelurilor ziariștilor. Apoi, după ce legăturile lui cu alți italieni controversați din fotbalul românesc au fost prezentate de Gazetă, Cavalli a venit la sediul Gazetei, vorbind din calitate de avocat și în numele altor doi italieni conectați în Rețeaua italiană.

“Ce a apărut în articol este fals. Nu am nicio legătură cu aceste persoane referitor la pariuri. Singurele persoane pe care le-am cunoscut sunt domnul Pisano, domnul Guidorzi, domnul Mugurel Ilie, nu știu cum îl cheamă exact…Ilisei. Am avut ocazia să-l cunosc pe Pizzi, din alte motive, pe Dighera și pe Massone. I-am cunoscut și pe Argăseală și pe Bigan”, spune Cavalli.

Dialogul cu el este o incursiune în lumea investitorilor italieni, apăruți de nicăieri într-un fotbal românesc ajuns în pragul ruinei.

- Cum ați intrat pe piața fotbalului din România?

- Sunt impresar din 1996. Am lucrat în Italia și alte țări. Am ajuns în România în 2006 și am văzut niște jucători bunicei, pe Văduva, pe Mustață. Am fost la un meci de la Steaua II, mi-a plăcut un jucător și am vorbit cu tatăl lui. Mi-a spus că ar fi bine să fie transferat în Italia. Apoi, am fost la Concordia când a evoluat în Liga 2. Am văzut niște jucători buni și m-am interesat. Am studiat piața românescă de fotbal. Am fost apoi la Școala de Fotbal Gică Popescu, am vorbit cu el și am negociat niște situații pentru niște jucători…



Mauro Cavalli, în tribunele stadionului din Brăila. Sursă: probr.ro

- Ați dus jucători de acolo în Italia?

- Am dus niște jucători de la Concordia, da.

- Pe cine și când?

- Nu cred că are prea multă importanță. Nu are rost să-i implicăm. De exemplu, aseară m-a rugat cineva să duc niște jucători în Italia, la liga a treia sau la a doua, dar nu vă spun cine.

- Cum l-ați cunoscut pe Mugurel Ilisei?

- Prin 2014, am fost avocatul lui. Nu știu de unde auzise de mine, dar m-a sunat să mă întrebe dacă pot să-l ajut în lumea fotbalului românesc. Am vorbit cu el, am fost la Pitești să-l ajut să preia echipa de acolo. Nu erau condiții bune și nici nu erau sponsori interesați să intre la Pitești. Nu s-a făcut nimic.

Începutul: încercarea de la Corona

- Și apoi?

- M-a sunat cineva, nu mai știu cine, și mi-a spus de un antrenor care vrea să antreneze în România. Era vorba de Pisano. Nu-l cunoșteam, știam doar că a fost jucător. A venit în România și m-a rugat să găsesc niște echipe. Am vorbit cu niște echipe din Liga 2, una era Corona Brașov. Am fost acolo și am negociat, dar nu s-a făcut nimic.

- Ce rol ați avut la negocieri?

- De avocat care știe limba română. Am fost cu Pisano, cu Mugurel, iar acolo am văzut alte persoane pe care nu le cunoșteam. Erau italieni și români. Cred că unii dintre ei erau domnii Pizzi și încă un domn, Alex…(n.red. - Carlos Pizzi și Alex Oliva au preluat clubul spaniol Jumilla, recomandați de Morris Pagniello, un italian extrem de controversat asociat cu mafia pariurilor).



De la dreapta la stânga, Guidorzi (stagiar la Mauro Cavalli), Oliva și Pizzi, la preluarea clubului Jumilla. Sursă: El Eco de Jumilla

- Oliva?

- Da, parcă. Pisano s-a retras pentru că italienii din spatele lui nu aveau bani, Oliva nu a trimis garanția promisă, dar asta nu era treaba mea. Pisano m-a rugat apoi să-i găsesc niște echipe, dar i-am răspuns că e greu. Nu avea licență de antrenor. Singura șansă era să antreneze în liga a treia.

- Și i-ați găsit Balotești…

- Nu, nu. Am vorbit cu domnul Bigan de la Clinceni. Văzusem că pierduse barajul și erau în căutare de sponsori. Am sunat, m-am prezentat cu Pisano la Belvedere, la un club frumos, mergeam aproape zilnic acolo. Acolo, venea și domnul Argăseală pe care-l știu. Am negociat cu domnul Bigan și cu primarul Adrian (n.red. - Budeanu), mi-a plăcut de ei, dar Pisano nu prea voia să antreneze la liga a treia. Domnul Bigan m-a rugat să insist pentru Pisano. Am făcut contractele, Pisano a adus niște jucători care nu erau foarte performanți, însă printre ei era și Salvatore Novello. Salvatore mi-a spus că nu e interesat de Liga a 3-a și m-a rugat să-l reprezint ca avocat pentru un caz de înșelăciune.

- Pe Novello l-ați adus apoi la Brăila…

- Da, dar înainte de asta m-a sunat la un moment dat Mugurel. Mi-a povestit că a fost la Vaslui cu Porumboiu și că are niște echipe care au nevoie de investitori. Mi-a spus de Caransebeș. Am mers și am vorbit cu domnul primar Valea.

A mers cu Ilisei, dar nu l-a plăcut

- Știați că domnul Ilisei a fost în închisoare pentru înșelăciune?

- Ăăăă…am aflat după. Am aflat că a fost sub control judiciar, dar că a fost închis nu știam. Știam doar că a avut niște probleme. Dar nu are legătură, pentru că eu mă bazez pe acte, nu pe vorbe. Faptul că sunt avocat…mă informez, dar nu mă bazez pe suspiciuni.

Aici e vorba despre o condamnare.

Asta n-am știut. Știam doar că e sub control judiciar. Adică, m-am gândit că era doar urmărit.

Dacă ați fi știut că a fost condamnat, cum ați fi procedat?

Normal că nu vorbeam! Nici el nu mi-a spus.

De ce au picat discuțiile cu Caransebeș?

Condițiile nu mi-au plăcut. Domnul Valea mi-a plăcut ca persoană, dar nu m-a interesat propunerea. Mai ales că în propunere era și un rol de director sportiv pentru Mugurel. Nu am avut încredere în această persoană. Nu mi s-a părut drept. Era doar o impresie a mea.



Pisano a ajuns în cele din urmă la Caransebeș, de unde a dispărut după o tentativă de blat. A fost suspendat în absență de FRF. Sursă:

- Cum ați ajuns la Brăila? Tot Mugurel Ilisei spune că v-a pus în legătură cu oamenii de acolo.

- M-a sunat cineva, cred că Avramescu (n.red. - Constantin Avramescu, președintele de la Dacia Brăila). A vrut să mă cunoască. Am fost la un restaurant, am vorbit cu oamenii, ne-am plăcut din prima și am stabilit să revenim cu niște propuneri. Am revenit, am discutat două-trei zile și la sfârșit am semnat un acord de management. Până la 30 iunie 2015, aveam opțiunea să semnăm un contract de management sportiv prin care eu puteam decide componența staffului și a lotului. Pe vremea aia, era posibil ca jucătorii să fie deținuți de o terță parte, am vrut să facem asta. După, legea Third Party Ownership s-a schimbat pentru că așa a vrut Platini și s-a văzut cum s-a terminat Platini…

ACORDUL SEMNAT DE CAVALLI CU DACIA BRĂILA

Investitorii n-au vrut să acopere gaura de 70.000 de euro

- Ați avut patru luni în care dumneavoastră nu vă asumați nicio plată…

- Da, așa este. Eu am garantat să aduc niște jucători și un antrenor secund de valoare. Adică, de valoare pentru România. Unul a fost Dighera, antrenorul, care a colaborat bine cu Alin Pânzaru. Și el e foarte supărat că a fost asociat în povestea asta. I-am adus pe Novello și pe un jucător sârb. Novello chiar a fost cel mai bun marcat al echipei în play-off. Oricum, am vorbit cu clubul și am spus că toate cheltuielile cu aceste persoane sunt pe spatele meu.

“Răscoliți o rană. Domnul Cavalli ne-a lăsat un gust amar. A fost total neserios. Nu a respectat absolut nimic. Nici măcar jucătorilor aduși de el nu le-a plătit tot, au rămas impozitele. Le-am dat noi bani să ajungă acasă. Ulterior, Cavalli s-a făcut nevăzut. Nu a spus niciodată clar că nu mai vrea să continue”

Valentin Avramescu, președinte Dacia Brăila

- Mugurel Ilisei spune că oamenii din club vorbesc despre faptul că ați amanetat autocarul pentru a merge într-o deplasare.

- Ilisei trebuie să fie mai atent. El are deja antecedente și poate veni o plângere penală. Cu autocarul, Avramescu și ceilalți au declarat în ziar că domnul Cavalli plătea autocarul pentru suporteri. Eu am aflat din ziar și am fost obligat să plătesc cu banii mei. Dar nu era adevărat, nu promisesem nimic. Domnul Avramescu mi-a zis după aia: “Lasă, că e bine să afle suporterii…Dă bine la fani”. După, au încercat să plătesc alt autocar, dar eu nu eram obligat să plătesc. Le-am spus că nu mai plătesc până nu începe contractul de management.

Mauro Cavalli în dialog cu fanii români from Gazeta Sporturilor on Vimeo.

- Ce rol ați avut în club?

- Niciun rol oficial. Doar am reprezentat Brăila în fața investitorilor.



Cavalli, la Berceni, alături de un fan al Brăilei. Este meciul la care s-a petrecut episodul Autocarul

- Cine erau investitorii din Italia?

- Nu pot să spun. Sunt legat de o clauză de confidențialitate. Pot să vă spun doar că am verificat cum stau lucrurile la Brăila. Nu ne-am înțeles la 30 iunie. Investitorii cu care am vorbit nu au fost de acord cu bilanțul clubului, era în pierdere.

- Cât era datoria?

- Mi se pare că în jur de 70.000 de euro.

- Nu era o datorie care să împiedice un investitor să preia clubul.

- Stadionul era în paragină, nu erau prea mulți fani. Conducerea clubului nu a fost în stare să găsească alți sponsori. Am spus că nu sunt interesat să semnez contractul. Decizia a fost luată de oamenii pe care îi reprezentam. Nu era profitabil.

- Spuneți că patru luni nu ați avut sprijinul nimănui. Ce ați câștigat în aceste luni? De ce ați stat acolo?

- Am plătit cu banii mei tot. Balanța mea e negativă, dar nu mult. Salariile erau 300-400 de euro. A fost o investiție care nu a mers bine.



Cavalli, al doilea din stânga, alături de antrenorul Dighera și de jucătorii aduși la Brăila

- Sursele noastre spun că le-ați cerut bani jucătorilor pentru a-i aduce la Brăila…

- Nu e adevărat. I-am plătit din banii mei.

- După Brăila, ați mai încercat să intrați în vreun club din România?

- Nu. Fiind o persoană serioasă, am spus că voi reveni doar când am sponsori cu banii pe masă. Trebuie 300.000-400.000 de euro ca să ții un club din Liga 2.

AVOCAT ÎN PROCESE CU MAFIA

- Când ați văzut că Pisano a fost suspendat pentru trucare de meciuri, care a fost reacția dumneavoastră?

- Cu Pisano nu am mai vorbit după episodul Clinceni. La Balotești, cred că s-a dus cu Mugurel.

- Acolo a mers și Guidorzi, care spune că a ajuns la Balotești prin dumneavoastră.

- Da, Guidorzi a fost avocat stagiar la mine. M-a rugat să vină în România să cunoască lumea fotbalului. La Balotești, s-a întâlnit cu Pisano pentru că acolo aveam eu întâlnire cu Novello. Novello fusese chemat să joace la Balotești. I-am zis lui Salvatore că va avea probleme cu Pisano.

- De ce?

- Balotești nu are teren bun, avea probleme economice de care știam, vorbisem cu un domnul Gulie (n.red. - Liviu Gulie, președintele clubului).

- În schimb, Guidorzi a rămas să lucreze, ba chiar gratis.

- S-a înțeles cu Pisano să meargă pe un contract de team-manager. După, Pisano a plecat la Caransebeș și Guidorzi la Jumilla. Guidorzi este un om cinstit.



Guidorzi, în picioare, privește către Nobile Capuani, investitorul arestat în aprilie 2017 pentru trucarea meciului Barcelona B - Eldense 12-0

- Pisano a fost prins când încerca să trucheze un meci, iar Jumilla a intrat pe mâinile lui Nobile Capuani, care a fost arestat în aprilie pentru trucare de meciuri…

- Să știți că eu am denunțat niște antrenori. Tehnic, știu cum stau lucrurile. Am reprezentant niște persoane în anumite cazuri. Am avut și procese în care erau implicați mafioți adevărați. Mafie, mafie. Eu am explicat într-un interviu că există un risc concret de infiltrare a mafiei pariurilor care, prin intermediul unor antrenori și jucători, cumpără și vinde meciuri pentru pariuri. Dacă o echipă din Liga B nu are bani, este mai ușor pentru niște infractori să intre în club cu bani puțini și să oblige jucătorii să accepte niște blaturi.

- Vă referiți și la fotbalul românesc?

- Da. Și la cel italian. Astea au fost motivele pentru care eu nu am intrat…Dacă am vrut să intru la Brăila, oricum am intrat. Bag 10.000 de euro, o sumă nu prea mare pentru un avocat italian, și pot să gestionez clubul. Apoi, fac niște măgării. Bine, eu nu am făcut asta niciodată. Nu a fost intenția mea. Eu voiam să fac o investiție. Totul legal. Ok, am pierdut niște bănuți, poate data viitoare voi câștiga de 10 ori.

Amenințat de Massone

- De ce credeți că sunteți privit ca neserios la Brăila?

- Pentru că ei au zis că Mauro Cavalli vine ca investitor. Nu era adevărat. Ei au fost neserioși. Vă pot arăta actele. De ce nu m-au dat în judecată dacă eu eram neserios? De ce nu dădeau bani la club? De ce Avramescu nu era în stare să aducă mai mulți fani, să găsească măcar un sponsor?

- Pe domnul Massone îl știți?

- Da. Anul trecut, m-a sunat un colaborator de-al lui. Nu-i dau numele, nu vreau să implic oameni care nu au legătură. M-a rugat să-i recomand niște antrenori. Am făcut o listă cu două-trei nume, apoi Massone m-a sunat și mi-a spus că e interesat de Stefano Maccoppi. Eu l-am propus și pe Dighera ca secund. Am avut un contract de impresariat la Ceahlăul. Am făcut contract, am stabilit salariul, dar după două săptămâni mi-am dat seama că Massone este neserios. Nu a plătit antrenorii și am convenit cu ei să reziliem contractul. Acum suntem în proces. Massone m-a amenințat de multe ori, însă nu mă sperie.



Cavalli, într-o poză recentă postată pe Facebook. Imaginea este prelucrată pentru a scoate în evidență gestul avocatului

- Ca italian, cum vedeți prezența acestor controverse în jurul investitorilor italieni din România?

- Nu e bine pentru Italia, nu e bine nici pentru mine. Eu sunt asociat cu persoane cu care nu am nicio legătură decât că le-am cunoscut din întâmplare. Pe unii nu-i știu deloc. Unul, Capuani... De asta am spus că italienii care vor să intre în fotbal doar cu 10.000 de euro, doar cu 15.000 de euro, sunt persoane ori neserioase, ori cu alte gânduri.

“M-am întâlnit cu cei de la Brăila și mi-au spus că Mauro Cavalli s-a ținut numai de minciuni. A mințit și galeria, a amanetat un autocar să se ducă la un meci în deplasare. Nu le-a mai plătit autocarul”

Mugurel Ilisei, agent de jucători

- Și dumneavoastră ați investit tot 10.000 de euro în club…

- Eu? Nu cred că așa de mult. Am plătit salariile pe trei luni. Și Avramescu spune că trebuie să plătesc autocarul…De ce trebuie să plătesc eu? Eu le-am zis că dacă vor investitorii să intre, bine. dacă nu, la revedere.

- Totuși, cine erau investitorii?

- Nu vă pot spune.

- Măcar ce profil de afaceri au…

- Sunt antreprenori cu fabrici.

- Ce fel de fabrici?

- Prea mult. Fabrici…

- Fabrici de uzine…

- (Râde) Cam așa.

